В Киеве частично перекрыт важный проспект: где возможны пробки до конца ноября (карта)
В Киеве ввели частичное ограничение движения транспорта и пешеходов на участке важного для многих водителей проспекта. Придерживаться изменений киевлянам и гостям столицы придется до конца ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Где именно движение транспорта и пешеходов затруднено
В КГГА рассказали (ссылаясь на КК "Киевавтодор"), что в столице до 30 ноября частично ограничивают движение транспорта по участку Голосеевского проспекта.
Речь идет об участке проспекта в Голосеевском районе Киева на крайней правой полосе движения - в направлении города.
Уточняется, что ограничения связаны с ремонтом тротуара на участке проспекта:
- от Голосеевской площади;
- до улицы Выставочной.
Частичное ограничение движения на Голосеевском проспекте (схема: kyivcity.gov.ua)
Таким образом, введенные ограничения касаются также и пешеходов.
В КГГА добавили, что в коммунальной корпорации:
- приносят извинения за временные неудобства;
- просят учитывать ограничения при планировании маршрута.
Стоит отметить, что Голосеевский проспект пролегает через местности Демеевка и Голосеев - от железнодорожного путепровода до проспекта Академика Глушкова.
Присоединяются к нему:
- Демеевская площадь;
- проспекты Науки и Валерия Лобановского;
- Демеевский переулок;
- Голосеевская площадь;
- улицы Голосеевская, Максима Рыльского и Васильковская (впервые);
- Ужгородский переулок;
- улицы Стельмаха, Маричанская, Ореховатская (путепровод), Выставочная и Героев Обороны;
- переулки Леопольда Ященко и Коломыйский;
- улица Васильковская (во второй раз).
Голосеевский проспект в Киеве (карта: google.com/maps)
Кроме того, в своем начале проспект соединен путепроводом с бульваром Николая Михновского.
Напомним, ранее мы рассказывали, что Кабинет министров внес изменения в Правила дорожного движения. Теперь водителям некоторых транспортных средств разрешено двигаться по полосам, предназначенным для общественного транспорта.
Тем временем в Киеве движение на главной улице - Крещатике - решили останавливать ежедневно для чествования минутой молчания павших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины защитников и мирных жителей.
Поэтому мы объясняли, в каких случаях и для кого ограничение движения по центральной артерии города действовать не будет.
Читайте также, когда в Киеве появятся цифровые спецпропуска для передвижения транспортных средств ночью - во время действия комендантского часа.