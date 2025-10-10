В Киеве частично перекрыт важный проспект: где возможны пробки до конца ноября (карта)

В Киеве ввели частичное ограничение движения транспорта и пешеходов на участке важного для многих водителей проспекта. Придерживаться изменений киевлянам и гостям столицы придется до конца ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Где именно движение транспорта и пешеходов затруднено

В КГГА рассказали (ссылаясь на КК "Киевавтодор"), что в столице до 30 ноября частично ограничивают движение транспорта по участку Голосеевского проспекта.

Речь идет об участке проспекта в Голосеевском районе Киева на крайней правой полосе движения - в направлении города.

Уточняется, что ограничения связаны с ремонтом тротуара на участке проспекта:

от Голосеевской площади;

до улицы Выставочной.

Частичное ограничение движения на Голосеевском проспекте (схема: kyivcity.gov.ua)

Таким образом, введенные ограничения касаются также и пешеходов.

В КГГА добавили, что в коммунальной корпорации:

приносят извинения за временные неудобства;

просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Стоит отметить, что Голосеевский проспект пролегает через местности Демеевка и Голосеев - от железнодорожного путепровода до проспекта Академика Глушкова.

Присоединяются к нему:

Демеевская площадь;

проспекты Науки и Валерия Лобановского;

Демеевский переулок;

Голосеевская площадь;

улицы Голосеевская, Максима Рыльского и Васильковская (впервые);

Ужгородский переулок;

улицы Стельмаха, Маричанская, Ореховатская (путепровод), Выставочная и Героев Обороны;

переулки Леопольда Ященко и Коломыйский;

улица Васильковская (во второй раз).

Голосеевский проспект в Киеве (карта: google.com/maps)

Кроме того, в своем начале проспект соединен путепроводом с бульваром Николая Михновского.