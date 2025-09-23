Минута молчания в Киеве будет останавливать Крещатик ежедневно: в КГГА назвали исключения
В Киеве движение на главной улице - Крещатике - решили останавливать ежедневно для чествования минутой молчания павших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины защитников и мирных жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Что известно о решении киевских властей
Украинцам рассказали, что движение транспорта на Крещатике будут останавливать ежедневно в 9:00 (на одну минуту).
"Чтобы почтить минутой молчания павших защитников и защитниц и мирных жителей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины", - объяснили в КГГА.
Сообщается, что Департамент транспортной инфраструктуры КГГА:
- выполнил протокольное поручение, которое мэр Киева Виталий Кличко предоставил на заседании 11 сентября;
- поддержал инициативу депутатов Киевсовета и подготовил соответствующий проект распоряжения.
Уточняется, что движение транспорта будут перекрывать на участке:
- от Европейской площади;
- до бульвара Тараса Шевченко.
Когда и для кого ограничение движения действовать не будет
Согласно информации КГГА, ограничение движения в центре города будет касаться всех транспортных средств, кроме:
- специализированных;
- тех, которые выполняют неотложные служебные задачи.
"Также в этот период светофоры будут работать в режиме "всем красный", чтобы синхронизировать остановки", - поделились с гражданами в пресс-службе КГГА.
Вместе с тем подчеркивается, что ограничение не будет действовать в случае объявления или действия сигнала "Воздушная тревога".
"Это станет еще одной из мер, которые внедряет Киев, приобщаясь к общенациональной минуте молчания по согражданам, погибшим в результате вооруженной агрессии РФ против Украины", - подытожили в КГГА.
Минута молчания в Украине и Киеве
Напомним, 16 марта 2022 года президент Владимир Зеленский издал указ №143/2022 "Об общенациональной минуте молчания по погибшим в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины".
Им было начато проведение ежедневно в 9 часов утра общенациональной минуты молчания во всех средствах массовой информации (независимо от формы собственности).
Цель мероприятия - чествование светлой памяти, гражданской отваги и самоотверженности, силы духа, стойкости и героического подвига воинов, павших при выполнении боевых задач по защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также мирных граждан, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины.
В конце января 2025 года стало известно, что в Киеве наработали рекомендации по проведению минуты молчания. Впоследствии Киевсовет утвердил перечень мероприятий по проведению ежедневной общенациональной минуты молчания.
19 февраля в столичном транспорте заработала система объявления пассажирам о начале минуты молчания.
С 1 апреля сообщение о начале общенациональной минуты молчания должно появляться на рекламных площадках на улицах (на диджитал-билбордах и ситилайтах) и на информационных стендах на станциях метро (на 19 станциях глубокого залегания - звучат соответствующие объявления).
Также каждое утро в 9:00 оповещение об общенациональной минуте молчания доступно в городском приложении "Киев Цифровой".
Читайте также, кто и когда придумал чествовать жертв войны минутой молчания.