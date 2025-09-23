ua en ru
Вт, 23 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Минута молчания в Киеве будет останавливать Крещатик ежедневно: в КГГА назвали исключения

Вторник 23 сентября 2025 17:40
UA EN RU
Минута молчания в Киеве будет останавливать Крещатик ежедневно: в КГГА назвали исключения Движение на Крещатике в Киеве будут останавливать каждое утро во время минуты молчания (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В Киеве движение на главной улице - Крещатике - решили останавливать ежедневно для чествования минутой молчания павших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины защитников и мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Что известно о решении киевских властей

Украинцам рассказали, что движение транспорта на Крещатике будут останавливать ежедневно в 9:00 (на одну минуту).

"Чтобы почтить минутой молчания павших защитников и защитниц и мирных жителей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины", - объяснили в КГГА.

Сообщается, что Департамент транспортной инфраструктуры КГГА:

  • выполнил протокольное поручение, которое мэр Киева Виталий Кличко предоставил на заседании 11 сентября;
  • поддержал инициативу депутатов Киевсовета и подготовил соответствующий проект распоряжения.

Уточняется, что движение транспорта будут перекрывать на участке:

  • от Европейской площади;
  • до бульвара Тараса Шевченко.

Когда и для кого ограничение движения действовать не будет

Согласно информации КГГА, ограничение движения в центре города будет касаться всех транспортных средств, кроме:

  • специализированных;
  • тех, которые выполняют неотложные служебные задачи.

"Также в этот период светофоры будут работать в режиме "всем красный", чтобы синхронизировать остановки", - поделились с гражданами в пресс-службе КГГА.

Вместе с тем подчеркивается, что ограничение не будет действовать в случае объявления или действия сигнала "Воздушная тревога".

"Это станет еще одной из мер, которые внедряет Киев, приобщаясь к общенациональной минуте молчания по согражданам, погибшим в результате вооруженной агрессии РФ против Украины", - подытожили в КГГА.

Минута молчания в Украине и Киеве

Напомним, 16 марта 2022 года президент Владимир Зеленский издал указ №143/2022 "Об общенациональной минуте молчания по погибшим в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины".

Им было начато проведение ежедневно в 9 часов утра общенациональной минуты молчания во всех средствах массовой информации (независимо от формы собственности).

Цель мероприятия - чествование светлой памяти, гражданской отваги и самоотверженности, силы духа, стойкости и героического подвига воинов, павших при выполнении боевых задач по защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также мирных граждан, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины.

В конце января 2025 года стало известно, что в Киеве наработали рекомендации по проведению минуты молчания. Впоследствии Киевсовет утвердил перечень мероприятий по проведению ежедневной общенациональной минуты молчания.

19 февраля в столичном транспорте заработала система объявления пассажирам о начале минуты молчания.

С 1 апреля сообщение о начале общенациональной минуты молчания должно появляться на рекламных площадках на улицах (на диджитал-билбордах и ситилайтах) и на информационных стендах на станциях метро (на 19 станциях глубокого залегания - звучат соответствующие объявления).

Также каждое утро в 9:00 оповещение об общенациональной минуте молчания доступно в городском приложении "Киев Цифровой".

Читайте также, кто и когда придумал чествовать жертв войны минутой молчания.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Хрещатик Ограничение движения Автомобильное движение Военный Гибель героя
Новости
В ОП назвали время встречи Зеленского и Трампа
В ОП назвали время встречи Зеленского и Трампа
Аналитика
Почему страны Запада начали признавать независимость Палестины и чем это грозит
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Почему страны Запада начали признавать независимость Палестины и чем это грозит