Минута молчания в Киеве будет останавливать Крещатик ежедневно: в КГГА назвали исключения

В Киеве движение на главной улице - Крещатике - решили останавливать ежедневно для чествования минутой молчания павших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины защитников и мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Что известно о решении киевских властей

Украинцам рассказали, что движение транспорта на Крещатике будут останавливать ежедневно в 9:00 (на одну минуту).

"Чтобы почтить минутой молчания павших защитников и защитниц и мирных жителей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины", - объяснили в КГГА.

Сообщается, что Департамент транспортной инфраструктуры КГГА:

выполнил протокольное поручение, которое мэр Киева Виталий Кличко предоставил на заседании 11 сентября;

поддержал инициативу депутатов Киевсовета и подготовил соответствующий проект распоряжения.

Уточняется, что движение транспорта будут перекрывать на участке:

от Европейской площади;

до бульвара Тараса Шевченко.

Когда и для кого ограничение движения действовать не будет

Согласно информации КГГА, ограничение движения в центре города будет касаться всех транспортных средств, кроме:

специализированных;

тех, которые выполняют неотложные служебные задачи.

"Также в этот период светофоры будут работать в режиме "всем красный", чтобы синхронизировать остановки", - поделились с гражданами в пресс-службе КГГА.

Вместе с тем подчеркивается, что ограничение не будет действовать в случае объявления или действия сигнала "Воздушная тревога".

"Это станет еще одной из мер, которые внедряет Киев, приобщаясь к общенациональной минуте молчания по согражданам, погибшим в результате вооруженной агрессии РФ против Украины", - подытожили в КГГА.