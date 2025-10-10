У Києві частково перекрито важливий проспект: де можливі затори до кінця листопада (карта)

У Києві запровадили часткове обмеження руху транспорту та пішоходів на ділянці важливого для багатьох водіїв проспекту. Дотримуватись змін киянам і гостям столиці доведеться до кінця листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Крім того, на своєму початку проспект з'єднаний шляхопроводом із бульваром Миколи Міхновського.

Прилучаються до нього:

Варто зазначити, що Голосіївський проспект пролягає через місцевості Деміївка та Голосіїв - від залізничного шляхопроводу до проспекту Академіка Глушкова.

У КМДА додали, що у комунальній корпорації:

Отже, запроваджені обмеження стосуються також і пішоходів.

Уточнюється, що обмеження пов'язані з ремонтом тротуару на ділянці проспекту:

Йдеться про ділянку проспекту в Голосіївському районі Києва на крайній правій смузі руху - в напрямку міста.

У КМДА розповіли (посилаючись на КК "Київавтодор"), що у столиці до 30 листопада частково обмежують рух транспорту ділянкою Голосіївського проспекту.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Кабінет міністрів вніс зміни до Правил дорожнього руху. Тепер водіям деяких транспортних засобів дозволено рухатися смугами, призначеними для громадського транспорту.

Тим часом у Києві рух на головній вулиці - Хрещатику - вирішили зупиняти щодня для вшанування хвилиною мовчання полеглих внаслідок збройної агресії РФ проти України захисників і мирних мешканців.

Тож ми пояснювали, в яких випадках і для кого обмеження руху центральною артерією міста не діятиме.

Читайте також, коли у Києві з'являться цифрові спецперепустки для пересування транспортних засобів вночі - під час дії комендантської години.