Кабмин внес изменения в Правила дорожного движения: что нужно знать водителям

Сегодня, 1 апреля, Кабинет министров Украины поддержал внесение изменений в Правила дорожного движения (ПДД). Речь идет о движении мопедов и мотоциклов по полосе для маршрутных транспортных средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию постоянного представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.

Какие именно изменения были внесены в ПДД Согласно информации Мельничука, на сегодняшнем заседании чиновники внесли изменения в Правила дорожного движения. Так, было предоставлено право проезда по полосе для движения маршрутных транспортных средств (попутно общему потоку транспортных средств): мопедам;

мотоциклам (за исключением мотоциклов с боковым прицепом, мотоколясок, трехколесных транспортных средств). Соответственно, было уточнено содержание таких информационно-указательных знаков: 5.8 "Дорога с полосой для движения маршрутных транспортных средств";

5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств". Отметим, что до этого знак 5.8 указывал на дорогу, "на которой по специально отведенной полосе осуществляется движение транспортных средств по установленному маршруту и велосипедистов". Между тем знак 5.11 указывал на полосу, предназначенную для движения "транспортных средств, движущихся по установленным маршрутам, и велосипедистов, если движение по такой полосе осуществляется попутно общему потоку транспортных средств". Пост Мельничука (скриншот: t.me/tmelnychuk)