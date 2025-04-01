Кабмин внес изменения в Правила дорожного движения: что нужно знать водителям
Сегодня, 1 апреля, Кабинет министров Украины поддержал внесение изменений в Правила дорожного движения (ПДД). Речь идет о движении мопедов и мотоциклов по полосе для маршрутных транспортных средств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию постоянного представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.
Какие именно изменения были внесены в ПДД
Согласно информации Мельничука, на сегодняшнем заседании чиновники внесли изменения в Правила дорожного движения.
Так, было предоставлено право проезда по полосе для движения маршрутных транспортных средств (попутно общему потоку транспортных средств):
- мопедам;
- мотоциклам (за исключением мотоциклов с боковым прицепом, мотоколясок, трехколесных транспортных средств).
Соответственно, было уточнено содержание таких информационно-указательных знаков:
- 5.8 "Дорога с полосой для движения маршрутных транспортных средств";
- 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств".
Отметим, что до этого знак 5.8 указывал на дорогу, "на которой по специально отведенной полосе осуществляется движение транспортных средств по установленному маршруту и велосипедистов".
Между тем знак 5.11 указывал на полосу, предназначенную для движения "транспортных средств, движущихся по установленным маршрутам, и велосипедистов, если движение по такой полосе осуществляется попутно общему потоку транспортных средств".
Пост Мельничука (скриншот: t.me/tmelnychuk)
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