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Кабмин внес изменения в Правила дорожного движения: что нужно знать водителям

Вторник 01 апреля 2025 14:32
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Кабмин внес изменения в Правила дорожного движения: что нужно знать водителям В Правила дорожного движения в Украине внесли изменения (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня, 1 апреля, Кабинет министров Украины поддержал внесение изменений в Правила дорожного движения (ПДД). Речь идет о движении мопедов и мотоциклов по полосе для маршрутных транспортных средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию постоянного представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.

Какие именно изменения были внесены в ПДД

Согласно информации Мельничука, на сегодняшнем заседании чиновники внесли изменения в Правила дорожного движения.

Так, было предоставлено право проезда по полосе для движения маршрутных транспортных средств (попутно общему потоку транспортных средств):

  • мопедам;
  • мотоциклам (за исключением мотоциклов с боковым прицепом, мотоколясок, трехколесных транспортных средств).

Соответственно, было уточнено содержание таких информационно-указательных знаков:

  • 5.8 "Дорога с полосой для движения маршрутных транспортных средств";
  • 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств".

Отметим, что до этого знак 5.8 указывал на дорогу, "на которой по специально отведенной полосе осуществляется движение транспортных средств по установленному маршруту и велосипедистов".

Между тем знак 5.11 указывал на полосу, предназначенную для движения "транспортных средств, движущихся по установленным маршрутам, и велосипедистов, если движение по такой полосе осуществляется попутно общему потоку транспортных средств".

Кабмин внес изменения в Правила дорожного движения: что нужно знать водителямПост Мельничука (скриншот: t.me/tmelnychuk)

Напомним, ранее мы рассказывали, с какой скоростью можно ездить в населенных пунктах и за их пределами, чтобы не получить штраф.

Читайте также, в связи с чем водителям могут разрешить оплачивать штраф "на месте" через QR-код.

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