В Киеве много точечных аварий в сети: возможны длительные отключения света

В компании объяснили, что в связи с этими авариями отсутствие света у части киевлян может быть длительным.

"По состоянию на 17:00 имеем более 200 обращений. Мы видим каждое из них и делаем все возможное, чтобы свет вернулся в каждый дом", - говорится в сообщении.

Также в ДТЭК рассказали, что по состоянию на сейчас применены все доступные ресурсы. В частности, 57 ремонтных бригад работают круглосуточно, чтобы киевляне снова были со светом.

Кроме того, в компании обратились к украинцам с определенной просьбой.

"Просим вашей помощи, когда электричество появляется, включайте мощные приборы по очереди. Это поможет избежать новых аварий и быстрее стабилизировать систему. Спасибо за терпение и поддержку", - резюмировали в ДТЭК.