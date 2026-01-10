ua en ru
Сб, 10 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Без света до трех раз в сутки: графики отключений для Киева на 11 января

Суббота 10 января 2026 21:36
UA EN RU
Без света до трех раз в сутки: графики отключений для Киева на 11 января Фото: на левом берегу, а также в Печерском и Голосеевском районах до сих пор экстренные отключения (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье, 11 января, в Киеве продолжат действовать графики отключений света. В то же время в части столицы пока еще экстренные отключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.

В компании проинформировали, что в течение суток свет будут отключать в Киеве следующим образом:

  • 1.1 очередь - света не будет с 11:00 до 15:00 и с 21:30 до 24:00;
  • 1.2 очередь - света не будет с 11:00 до 18:00;
  • 2.1 очередь - света не будет с 11:00 до 15:00 и с 21:30 до 24:00;
  • 2.2 очередь - света не будет с 11:00 до 15:00 и с 21:30 до 24:00;
  • 3.1 очередь - света не будет с 04:00 до 08:00 и с 15:00 до 18:30;
  • 3.2 очередь - света не будет с 06:00 до 08:00 и с 14:30 до 18:30;
  • 4.1 очередь - света не будет с 14:30 до 20:00;
  • 4.2 очередь - света не будет с 14:30 до 18:30;
  • 5.1 очередь - света не будет с 07:30 до 11:30 и с 18:00 до 22:00;
  • 5.2 очередь - света не будет с 00:00 до 04:00, с 07:30 до 11:30 и с 18:00 до 22:00;
  • 6.1 очередь - света не будет с 18:00 до 22:00;
  • 6.2 очередь - света не будет с 08:00 до 11:30 и с 18:00 до 22:00.

Также в ДТЭК напомнили, что в части Печерского и Голосеевского районов, а также на левом берегу продолжаются экстренные отключения. То есть - графики там не действуют.

В случае изменений, компания будет оперативно информировать в своем Telegram-канале.

Ситуация с энергетикой

Напомним, в ночь на 9 января российские оккупанты совершили очередную комбинированную атаку на Киев. Как это часто бывает, кроме пострадавших домов, основной целью россиян стала энергетика.

По этой причине в столице возникли проблемы с теплом и водой, а уже утром в городе ввели экстренные отключения света.

Сегодня в субботу в Минэнерго сообщили, что за сутки энергетики восстановили электроснабжение для 648 тысяч абонентов. Также там отметили, что столица постепенно возвращается к плановым отключениям.

Тем временем в "Укрэнерго" сообщили, что завтра, в воскресенье, 11 января, графики почасовых отключений для бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленных потребителей будут применяться по всем областям Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Графики отключения света Война в Украине Отключения света Энергетики
Новости
Украина призывает усилить давление на Иран за репрессии и поддержку РФ
Украина призывает усилить давление на Иран за репрессии и поддержку РФ
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка