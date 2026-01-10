Без света до трех раз в сутки: графики отключений для Киева на 11 января
В воскресенье, 11 января, в Киеве продолжат действовать графики отключений света. В то же время в части столицы пока еще экстренные отключения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.
В компании проинформировали, что в течение суток свет будут отключать в Киеве следующим образом:
- 1.1 очередь - света не будет с 11:00 до 15:00 и с 21:30 до 24:00;
- 1.2 очередь - света не будет с 11:00 до 18:00;
- 2.1 очередь - света не будет с 11:00 до 15:00 и с 21:30 до 24:00;
- 2.2 очередь - света не будет с 11:00 до 15:00 и с 21:30 до 24:00;
- 3.1 очередь - света не будет с 04:00 до 08:00 и с 15:00 до 18:30;
- 3.2 очередь - света не будет с 06:00 до 08:00 и с 14:30 до 18:30;
- 4.1 очередь - света не будет с 14:30 до 20:00;
- 4.2 очередь - света не будет с 14:30 до 18:30;
- 5.1 очередь - света не будет с 07:30 до 11:30 и с 18:00 до 22:00;
- 5.2 очередь - света не будет с 00:00 до 04:00, с 07:30 до 11:30 и с 18:00 до 22:00;
- 6.1 очередь - света не будет с 18:00 до 22:00;
- 6.2 очередь - света не будет с 08:00 до 11:30 и с 18:00 до 22:00.
Также в ДТЭК напомнили, что в части Печерского и Голосеевского районов, а также на левом берегу продолжаются экстренные отключения. То есть - графики там не действуют.
В случае изменений, компания будет оперативно информировать в своем Telegram-канале.
Ситуация с энергетикой
Напомним, в ночь на 9 января российские оккупанты совершили очередную комбинированную атаку на Киев. Как это часто бывает, кроме пострадавших домов, основной целью россиян стала энергетика.
По этой причине в столице возникли проблемы с теплом и водой, а уже утром в городе ввели экстренные отключения света.
Сегодня в субботу в Минэнерго сообщили, что за сутки энергетики восстановили электроснабжение для 648 тысяч абонентов. Также там отметили, что столица постепенно возвращается к плановым отключениям.
Тем временем в "Укрэнерго" сообщили, что завтра, в воскресенье, 11 января, графики почасовых отключений для бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленных потребителей будут применяться по всем областям Украины.