Без света до трех раз в сутки: графики отключений для Киева на 11 января

В воскресенье, 11 января, в Киеве продолжат действовать графики отключений света. В то же время в части столицы пока еще экстренные отключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.

В случае изменений, компания будет оперативно информировать в своем Telegram-канале.

Также в ДТЭК напомнили, что в части Печерского и Голосеевского районов, а также на левом берегу продолжаются экстренные отключения. То есть - графики там не действуют.

В компании проинформировали, что в течение суток свет будут отключать в Киеве следующим образом:

Ситуация с энергетикой

Напомним, в ночь на 9 января российские оккупанты совершили очередную комбинированную атаку на Киев. Как это часто бывает, кроме пострадавших домов, основной целью россиян стала энергетика.

По этой причине в столице возникли проблемы с теплом и водой, а уже утром в городе ввели экстренные отключения света.

Сегодня в субботу в Минэнерго сообщили, что за сутки энергетики восстановили электроснабжение для 648 тысяч абонентов. Также там отметили, что столица постепенно возвращается к плановым отключениям.

Тем временем в "Укрэнерго" сообщили, что завтра, в воскресенье, 11 января, графики почасовых отключений для бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленных потребителей будут применяться по всем областям Украины.