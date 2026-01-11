UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

У Києві багато точкових аварій у мережі: можливі тривалі відключення світла

Фото: українців закликали вмикати потужні прилади по черзі (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У неділю в Києві, 11 січня, через атаки, морози й перевантаження мереж виникає багато точкових аварій. Наразі для відновлення світла застосовані всі доступні ресурси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.

У компанії пояснили, що у зв'язку з цими аваріями відсутність світла у частини киян може бути тривалою.

"Станом на 17:00 маємо понад 200 звернень. Ми бачимо кожне з них і робимо все можливе, щоб світло повернулося в кожен дім", - йдеться у повідомленні.

Також у ДТЕК розповіли, що станом на зараз застосовані всі доступні ресурси. Зокрема, 57 ремонтних бригад працюють цілодобово, щоб кияни знову були зі світлом.

Окрім того, у компанії звернулись до українців з певним проханням.

"Просимо вашої допомоги, коли електрика з’являється, вмикайте потужні прилади по черзі. Це допоможе уникнути нових аварій і швидше стабілізувати систему. Дякуємо за терпіння і підтримку", - резюмували у ДТЕК.

Ситуація з енергетикою в Києві

Нагадаємо, в ніч на 9 січня Росія вкотре здійснила комбіновану атаку на Київ. На столицю летіли дрони та ракети різного типу. Під удар, крім житлових будинків, знову потрапили енергооб'єкти.

В результаті цього в столиці спостерігалися перебої з теплом і водою, а вранці в ДТЕК повідомили, що в столиці введені екстрені відключення світла.

Вчора, 10 січня, в Міністерстві енергетики України розповіли, що за добу енергетики відновили електропостачання для 648 тисяч абонентів у Києві. Там додали, що столиця поступово повертається до планових відключень.

До слова, вчора в ДТЕК анонсували, що сьогодні, 11 січня, в столиці продовжать діяти графіки відключень світла. Але додали, що на лівому березі, а також у Голосіївському та Печерському районах - досі діють екстрені відключення.

Також ми писали, що за словами прем'єр-міністра України Юлії Свириденко, ситуація зі світлом у Києві покращиться орієнтовно до четверга, 15 січня.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївГрафіки відключення світлаВідключеня світлаБлекаут