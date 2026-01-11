У Києві багато точкових аварій у мережі: можливі тривалі відключення світла

У неділю в Києві, 11 січня, через атаки, морози й перевантаження мереж виникає багато точкових аварій. Наразі для відновлення світла застосовані всі доступні ресурси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.
У компанії пояснили, що у зв'язку з цими аваріями відсутність світла у частини киян може бути тривалою.
"Станом на 17:00 маємо понад 200 звернень. Ми бачимо кожне з них і робимо все можливе, щоб світло повернулося в кожен дім", - йдеться у повідомленні.
Також у ДТЕК розповіли, що станом на зараз застосовані всі доступні ресурси. Зокрема, 57 ремонтних бригад працюють цілодобово, щоб кияни знову були зі світлом.
Окрім того, у компанії звернулись до українців з певним проханням.
"Просимо вашої допомоги, коли електрика з’являється, вмикайте потужні прилади по черзі. Це допоможе уникнути нових аварій і швидше стабілізувати систему. Дякуємо за терпіння і підтримку", - резюмували у ДТЕК.
Нагадаємо, в ніч на 9 січня Росія вкотре здійснила комбіновану атаку на Київ. На столицю летіли дрони та ракети різного типу. Під удар, крім житлових будинків, знову потрапили енергооб'єкти.
В результаті цього в столиці спостерігалися перебої з теплом і водою, а вранці в ДТЕК повідомили, що в столиці введені екстрені відключення світла.
Вчора, 10 січня, в Міністерстві енергетики України розповіли, що за добу енергетики відновили електропостачання для 648 тисяч абонентів у Києві. Там додали, що столиця поступово повертається до планових відключень.
До слова, вчора в ДТЕК анонсували, що сьогодні, 11 січня, в столиці продовжать діяти графіки відключень світла. Але додали, що на лівому березі, а також у Голосіївському та Печерському районах - досі діють екстрені відключення.
Також ми писали, що за словами прем'єр-міністра України Юлії Свириденко, ситуація зі світлом у Києві покращиться орієнтовно до четверга, 15 січня.