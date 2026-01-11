У Києві багато точкових аварій у мережі: можливі тривалі відключення світла

У компанії пояснили, що у зв'язку з цими аваріями відсутність світла у частини киян може бути тривалою.

"Станом на 17:00 маємо понад 200 звернень. Ми бачимо кожне з них і робимо все можливе, щоб світло повернулося в кожен дім", - йдеться у повідомленні.

Також у ДТЕК розповіли, що станом на зараз застосовані всі доступні ресурси. Зокрема, 57 ремонтних бригад працюють цілодобово, щоб кияни знову були зі світлом.

Окрім того, у компанії звернулись до українців з певним проханням.

"Просимо вашої допомоги, коли електрика з’являється, вмикайте потужні прилади по черзі. Це допоможе уникнути нових аварій і швидше стабілізувати систему. Дякуємо за терпіння і підтримку", - резюмували у ДТЕК.