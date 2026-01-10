ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

В Киеве восстановили электроснабжение: возвращаемся к плановым отключениям, - Минэнерго

Суббота 10 января 2026 20:22
В Киеве восстановили электроснабжение: возвращаемся к плановым отключениям, - Минэнерго Фото: энергетики продолжают восстановительные работы (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Киеве по состоянию на вечер субботы, 10 января, восстановили электроснабжение для всех потребителей. Столица постепенно возвращается к плановым графикам отключений.

Об этом заявил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минэнерго.

Он проинформировал, что энергетики продолжают восстановительные работы и постепенно стабилизируют работу энергосистемы, переходя от аварийных отключений к плановым почасовым графикам.

По его словам, несмотря на последствия массированных атак РФ и непогоду, энергосистема Украины остается объединенной, целостной и работает параллельно с энергосистемой Европы (ENTSO-E).

Как говорит заместитель главы Минэнерго, балансировка системы обеспечивается за счет всех доступных ресурсов - собственной генерации, импорта электроэнергии, а также вынужденных мер по ограничению потребления.

"В столице за сутки энергетики восстановили электроснабжение для 648 тысяч абонентов. В Киевской области за сутки свет вернули для 313 тысяч семей. Из них 90 тысяч были обесточены в результате боевых действий, еще 223 тысячи - из-за сложных погодных условий. По состоянию на вечер без электроснабжения остаются около 60 тысяч потребителей", - сказал Колесник.

Также он добавил, что после очередной ночной атаки РФ, сложной остается ситуация в Днепропетровской области. Сейчас в регионе обесточены 53 тысячи абонентов.

В то же время благодаря аварийно-восстановительным работам за сегодня удалось запитать более 40 тысяч потребителей.

"Самой сложной ситуация продолжает оставаться в прифронтовых и приграничных с Россией регионах, в частности в Донецкой области, где из-за постоянных вражеских ударов по сетям передачи и распределения электроэнергии вынужденно применяются аварийные отключения", - добавил заместитель главы Минэнерго.

Также Николай Колесник отметил, что на работу энергосистемы существенно повлияла и погода. В частности, ледяной дождь, мокрый снег, гололедица и сильные порывы ветра привели к тому, что произошли обрывы линий электропередач и дополнительные обесточивания.

По его словам, по состоянию на 16:00 из-за сложных погодных условий без электроснабжения полностью или частично оставались 366 населенных пунктов в нескольких областях. Больше всего - в Киевской и Черниговской.

Ситуация с энергетикой

Напомним, что Россия, начиная с осени 2025 года, возобновила регулярные атаки на энергетику Украины и продолжает их по сей день.

В частности, в ночь на 9 января был очередной комбинированный удар. Целью стал Киев. В результате обстрела были повреждены дома, возникли перебои с теплом, водой и светом.

Проблемы продолжаются по сей день. В частности, на левом берегу Киева электротранспорт временно не курсирует, на правом - продолжает работать, но с отклонением от утвержденных графиков.

Кроме этого, из-за сложной энергетической ситуации на всех трех линиях киевского метро интервал составляет 10-12 минут.

В "Укрэнерго" уже анонсировали, что завтра, 11 января, графики почасовых отключений для бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленных потребителей будут применены по всем областям Украины.

