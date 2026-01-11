ua en ru
Когда улучшится ситуация со светом в Киеве: Свириденко назвала сроки

Киев, Воскресенье 11 января 2026 12:20
Когда улучшится ситуация со светом в Киеве: Свириденко назвала сроки
Автор: Татьяна Степанова

Ситуация с электроэнергией в Киеве улучшится ориентировочно до четверга, 15 января. Продолжаются восстановительные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

"По Киеву россияне осуществили одну из самых масштабных атак на энергетическую инфраструктуру за все время полномасштабной войны. Враг целенаправленно бил баллистикой, в частности по теплогенерирующим объектам. Ситуацию дополнительно осложнили сложные погодные условия и существенное снижение температуры", - отметила Свириденко.

По ее словам, несмотря на все вызовы, украинские энергетики работают в сверхсложных условиях и делают максимум возможного. Только за эту неделю электроснабжение восстановлено почти для 700 тысяч потребителей по всей стране.

"В столице, учитывая масштаб повреждений, в рекордные сроки восстановлена подача теплоносителя и электроэнергии. В то же время по объективным причинам сейчас действуют плановые и экстренные графики отключений. Для существенного улучшения ситуации в Киеве нужно время - ориентируемся на четверг", - сообщила премьер.

Она отметила, что правительство работает 24/7, чтобы минимизировать последствия этих циничных атак, в частности:

  • Предоставляется вся необходимая поддержка генерирующим компаниям - оборудованием, ресурсами, техникой, с привлечением ГСЧС - для скорейшего восстановления.
  • Действует правительственное решение, по которому не отключаются объекты критической инфраструктуры стратегического значения, что помогает стабилизировать энергосистему.
  • Развернуты все "Пункты несокрушимости", проведен их аудит. Государственные и крупные компании приобщены к поддержке людей.
  • Наращивается импорт электроэнергии.
  • Свириденко поручила ГСЧС вместе с местными властями безотлагательно устанавливать генераторы большой мощности для уменьшения нагрузки на центральную систему, работа продолжается.
  • На период сложных погодных условий оптимизированы учебный и рабочий процессы.
  • Обеспечена устойчивая и бесперебойная работа медицинской системы.

Ситуация со светом в Киеве

Напомним, в ночь на 9 января российские оккупанты совершили очередную комбинированную атаку на Киев. В очередной раз были нанесены удары по энергообъектам.

Вследствие вражеской атаки в столице возникли проблемы с теплом и водой, а уже утром в городе ввели экстренные отключения света.

Вчера, 10 января, в Минэнерго сообщили, что за сутки энергетики восстановили электроснабжение для 648 тысяч абонентов. Также там отметили, что столица постепенно возвращается к плановым отключениям.

Добавим, что по информации ДТЭК, сегодня, 11 января, в Киеве продолжат действовать графики отключений света. В то же время в части столицы пока еще экстренные отключения.

