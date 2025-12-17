Авто "плывут по улице": в Днепровском районе Киева произошел потоп из-за прорыва трубы (видео)

В Днепровском районе Киева произошел прорыв водопровода, что привело к масштабному подтоплению улиц и затруднению движения - аварию ликвидируют коммунальные службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.

На бульваре Верховной Рады произошел масштабный прорыв водопроводной сети - повреждена труба холодного водоснабжения диаметром 600 мм. Улицы залило водой.

В соцсетях распространяют видео, где автомобили буквально плывут по дороге.

Коммунальщики работают на месте для локализации утечки и восстановления сети. К работам привлечены аварийная бригада "Киевводоканал" и специалисты ДЭУ Днепровского района.

Несмотря на подтопление, общественный транспорт курсирует без изменений.

Водителей просят быть осторожными и учитывать осложнения движения на участке.

Порывы магистральных труб в столице время от времени случаются из-за изношенности сетей, особенно на больших диаметрах. Подобные аварии уже приводили к локальным подтоплениям и временным ограничениям движения, поэтому коммунальные службы обычно оперативно локализуют утечки.

Ожидается, что после завершения аварийных работ дорожное покрытие и благоустройство будет восстановлено, а движение - полностью нормализовано.