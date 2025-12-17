ua en ru
Авто "плывут по улице": в Днепровском районе Киева произошел потоп из-за прорыва трубы (видео)

Среда 17 декабря 2025 16:25
Авто "плывут по улице": в Днепровском районе Киева произошел потоп из-за прорыва трубы (видео) Фото: в Днепровском районе Киева произошел потом из-за прорыва трубы (t.me/KyivCityOfficial)
Автор: Сергей Козачук

В Днепровском районе Киева произошел прорыв водопровода, что привело к масштабному подтоплению улиц и затруднению движения - аварию ликвидируют коммунальные службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.

На бульваре Верховной Рады произошел масштабный прорыв водопроводной сети - повреждена труба холодного водоснабжения диаметром 600 мм. Улицы залило водой.

В соцсетях распространяют видео, где автомобили буквально плывут по дороге.

Коммунальщики работают на месте для локализации утечки и восстановления сети. К работам привлечены аварийная бригада "Киевводоканал" и специалисты ДЭУ Днепровского района.

Несмотря на подтопление, общественный транспорт курсирует без изменений.

Водителей просят быть осторожными и учитывать осложнения движения на участке.

Порывы магистральных труб в столице время от времени случаются из-за изношенности сетей, особенно на больших диаметрах. Подобные аварии уже приводили к локальным подтоплениям и временным ограничениям движения, поэтому коммунальные службы обычно оперативно локализуют утечки.

Ожидается, что после завершения аварийных работ дорожное покрытие и благоустройство будет восстановлено, а движение - полностью нормализовано.

Затопление в Киеве - не единичное явление

Напомним, что 19 июня в Киеве, в Шевченковском районе, произошел порыв теплосети. Грязная вода затопила улицы.

Если на этот раз подтопление вызвала авария на трубопроводе, то ранее причиной становились интенсивные осадки.

В частности, 12 июня столицу накрыл мощный ливень, который специалисты назвали одним из самых сильных за последние три десятилетия - тогда улицы города также оказались под водой.

Также мы писали, что в Киеве затопило целую улицу вблизи станции метро "Лыбедская" - проезжую часть полностью залило водой. Местные жители сообщали о подтоплении в районе ТРЦ "Ocean Plaza", где вода вышла на дороги и тротуары.

