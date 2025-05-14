В Киеве из труб бьют фонтаны: коммунальщики обнаружили сотни повреждений теплосетей

В Киеве проводят ежегодные гидравлические испытания теплосетей. Это часть подготовки к зиме, которая помогает избежать аварий в морозную пору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные КП "Киевтеплоэнерго".

В столице продолжаются ежегодные гидравлические испытания теплосетей. В течение месяца специалисты "Киевтеплоэнерго" уже проверили сотни километров труб и обнаружили около 400 повреждений, в том числе 50 - на магистральных трубопроводах, которые обеспечивают теплом большие жилые массивы.

Такие испытания - часть обязательной подготовки к отопительному сезону. Их цель - выявить и устранить слабые участки сетей до начала холодов, чтобы избежать аварий зимой, когда ремонт затруднен и болезненный для жителей.

Как это работает

Во время испытаний давление в трубах повышают на 25% сверх нормы. Это позволяет выявить даже незначительные дефекты. Если трубопровод не выдерживает, возникает утечка - иногда с "фонтаном" воды, как недавно на ул. Архитектора Вербицкого. Но это - контролируемый процесс: температура воды снижена до безопасного уровня (ниже 40°C), аварии быстро локализуют, а участки ремонтируют.

"Без таких проверок прорывы случались бы в худший момент - в мороз, когда ремонт требует отключения отопления на сотни домов", - объясняет Александр Пелипишин, начальник отдела эксплуатации теплосетей "Киевтеплоэнерго".

Результаты профилактики

Прошлой зимой благодаря гидравлическим испытаниям количество повреждений уменьшилось на 15%. В этом году коммунальщики тоже избегают массовых прорывов - был лишь один крупный случай.

Гидравлические испытания - не просто техническая формальность. Они критически важны для стабильного теплоснабжения и предусмотрены официальными правилами подготовки к отопительному сезону.