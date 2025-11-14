В Киеве в результате массированной атаки повреждены теплосети: какие районы без отопления

В результате массированной атаки врага на Киев в ночь на 14 ноября повреждены участки тепловых сетей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Киева Виталия Кличко.

Перед этим Виталий Кличко предупреждал о возможных перебоях с электро- и водоснабжением в результате массированной атаки на Киев.

"Коммунальные службы города сейчас работают на местах: оперативно определяют характер повреждений и приступают к немедленной ликвидации последствий", - отметил он.

В частности, по данным мэра столицы, в Деснянском районе из-за аварийной ситуации на тепломагистрали временно отсутствует теплоснабжение части зданий.

Массированная атака на Киев

Как сообщало РБК-Украина, российские оккупанты в ночь на 14 ноября массированно атаковали Киев дронами и ракетами.

Сообщалось о том, что россияне запустили ракеты "Калибр" по Киеву, также Воздушные Силы писали о пусках "Кинжалов".

Многие дома горят, повреждены автомобили и нежилые здания. Уже есть более 10 пострадавших.

Виталий Кличко сообщил, что сейчас на всех локациях работают медики и аварийно-спасательные службы.