Главная » Бизнес » Энергетика

В Киеве Теремки временно остались без тепла и горячей воды в Киеве

Украина, Среда 10 декабря 2025 15:29
Иллюстративное фото: Теремки временно остались без тепла и горячей воды (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Во вторник, 10 декабря, в Голосеевском районе Киева произошла авария на теплосети. Часть города - без теплоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.

"Киевтеплоэнерго" устраняет повреждение теплосети на Голосеевском проспекте. На месте работают аварийные бригады, привлечена вся необходимая спецтехника", - сообщили в КГГА.

Известно, что из-за ремонта временно приостановлено теплоснабжение в микрорайонах Теремки-1, Теремки-2 и частично на Голосеевском проспекте.

Завершить ремонтные работы и восстановить подачу тепла и горячей воды планируют в течение суток.

Напомним, во время российского обстрела 14 ноября были повреждены участки тепловых сетей. Киевлян о возможных перебоях с электро- и водоснабжением в результате массированной атаки.

Также после массированного обстрела Российской Федерации 29 ноября в Киеве были зафиксированы проблемы с водоснабжением. Отмечается, что снижение давления связано с ударами по энергетической инфраструктуре Украины и столицы.

Сегодня мы писали о том, что в Сумах утром вторника, 10 декабря, произошла аварийная ситуация в энергетике. Это привело к проблемам с водоснабжением.

"В связи с аварийной ситуацией и отсутствием энергоснабжения с 10:05 10 декабря обесточены объекты КП "Горводоканал". Энергетики работают над устранением проблемы. Как только ситуация стабилизируется, водоснабжение в городе будет восстановлено. Следите за нашими обновлениями", - сказано в сообщении городского водоканала.

Киев Отопительный сезон Водоснабжение
