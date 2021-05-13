RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Києві під Печерським райсудом сталася сутичка. Там йде суд над Медведчуком

Автор: Дмитро Левицький

У Києві сталася сутички під Печерським районним судом, де сьогодні обирають запобіжний захід підозрюваному у державній зраді нардепу Віктору Медведчуку. Сутичка сталася через плакат.

Про це повідомив кореспондент РБК-Україна з місця події.

Учасники акції, яка проходить під будівлею Печерського райсуду, принесли плакат з вимогою відправити Медведчука під варту. Інші особи, які були під судом, спробували цей плакат забрати, що й спровокувало сутичку.

Наразі з учасниками сутички правоохоронці проводять роз'яснювальну бесіду. Поліцейські нікого не затримали.

Фото: сутичка під Печерським райсудом Києва (РБК-Україна)

Нагадаємо, у Києві сьогодні почали обирати запобіжний захід Медведчуку. Нардепа підозрюють у вчиненні держаної зради та розграбуванні національних ресурсів в окупованому Криму. Подробиці засідання ви можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

Сторона обвинувачення просить суд обрати Медведчуку запобіжний захід у вигляді арешту, але з правом внесення застави.

Як писало РБК-Україна, у разі доведення вини Медведчуку буде загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Віктор МедведчукСудпотасовкаКиїв