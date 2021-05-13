Суд почав обирати запобіжний захід Медведчуку: онлайн

Розпочалося засідання Печерського райсуду Києва щодо обрання запобіжного заходу народному депутату Віктору Медведчуку. Його підозрюють у держзраді і замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

Сторона обвинувачення просить суд призначити запобіжний захід нардепу в вигляді тримання під вартою з альтернативою застави. Як раніше повідомили РБК-Україна джерела в Офісі генпрокурора, мова йде про альтернативу застави в розмірі 300 млн грн.

Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, група невідомих заблокувала вхід до Печерського суду, вони не пускають громадян на суд по Медведчуку. Журналістів вони пропускають після тривалих розмов. У бесіді з кореспондентом РБК-Україна вони відмовилися представитися. Поліція їм не перешкоджає.

О 13:00 до суду прийшли близько 50 активістів "Нацкорпусу". Вони скандують "Медведчук-підарешт". Нацгвардія стала кордоном між активістами і групою невідомих в чорному.