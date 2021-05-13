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Суд почав обирати запобіжний захід Медведчуку: онлайн

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Україна, Четвер 13 травня 2021 13:20
Суд почав обирати запобіжний захід Медведчуку: онлайн Фото: суд обирає запобіжний захід Медведчуку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк, Олег Черниш

Розпочалося засідання Печерського райсуду Києва щодо обрання запобіжного заходу народному депутату Віктору Медведчуку. Його підозрюють у держзраді і замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Сторона обвинувачення просить суд призначити запобіжний захід нардепу в вигляді тримання під вартою з альтернативою застави. Як раніше повідомили РБК-Україна джерела в Офісі генпрокурора, мова йде про альтернативу застави в розмірі 300 млн грн.

Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, група невідомих заблокувала вхід до Печерського суду, вони не пускають громадян на суд по Медведчуку. Журналістів вони пропускають після тривалих розмов. У бесіді з кореспондентом РБК-Україна вони відмовилися представитися. Поліція їм не перешкоджає.

О 13:00 до суду прийшли близько 50 активістів "Нацкорпусу". Вони скандують "Медведчук-підарешт". Нацгвардія стала кордоном між активістами і групою невідомих в чорному.

11 травня Віктору Медведчуку і його соратнику з ОПЗЖ Тарасу Козаку оголосили підозру.

У прокуратурі наголосили, що депутату повідомили про підозру у порядку та спосіб, передбачений КПК України.

За словами генерального прокурора Ірини Венедиктової, Медведчуку і Козаку повідомили про підозру за трьома епізодами. Серед них держзрада і замах на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

За місцем проживання Медведчука, а також в офісі партії ОПЗЖ 11 травня пройшли обшуки.

12 травня Медведчук прибув в Офіс генпрокурора для проведення слідчих дій. Нардепу та його адвокатам вручили примірник підозри, щоб забезпечити право на захист.

Також під час візиту Медведчука в Офіс генпрокурора йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Як розповів Медведчук після того, як вийшов з Офісу генпрокурора, його підозрюють у вчиненні державної зради та порушенні правил війни. Зокрема мова йде про розграбування національних цінностей в окупованому Криму.

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