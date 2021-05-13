В Киеве под Печерским райсудом произошла потасовка. Там идет суд над Медведчуком

В Киеве произошло столкновения под Печерским районным судом, где сегодня избирают меру пресечения подозреваемому в государственной измене нардепу Виктору Медведчуку. Стычка произошла из-за плаката.
Об этом сообщил корреспондент РБК-Украина с места происшествия.
Участники акции, которая проходит под зданием Печерского райсуда, принесли плакат с требованием отправить Медведчука под стражу. Другие лица, которые были под судом, попытались этот плакат забрать, что и спровоцировало потасовку.
Сейчас с участниками потасовки правоохранители проводят разъяснительную беседу. Полицейские никого не задержали.
Фото: потасовка под Печерским райсудом Киева (РБК-Украина)
Напомним, в Киеве сегодня начали избирать меру пресечения Медведчуку. Нардепа подозревают в совершении государственной измены и разграблении национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Подробности заседания вы можете узнать в материале РБК-Украина.
Сторона обвинения просит суд избрать Медведчуку меру пресечения в виде ареста, но с правом внесения залога.
Как писало РБК-Украина, в случае доказательства вины Медведчуку будет грозить до 15 лет лишение свободы.