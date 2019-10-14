У понеділок, 14 жовтня, у Києві почався марш проти капітуляції. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Акцію організували на знак протесту реалізації "формули Штайнмайера". Учасники маршу почали рух від пам'ятника Тарасу Шевченку.

Фото: марш проти капітуляції в Києві (РБК-Україна)

Серед вимог учасників маршу - заборонити владі відведення українських військ від лінії розмежування, впровадження особливого статусу ОРДЛО, амністію бойовикам т.зв. "ДНР/ЛНР".

Зазначимо, що сьогодні у Києві проходить марш УПА, в якому приймають участь тисячі людей. Учасники маршу організованою колоною йдуть до Офісу президента, щоб передати меморандум. Вони протестують проти можливої реалізації закону про особливий статус Донбасу, передбаченого узгодженою недавно в Мінську "формулою Штайнмайера", і проти торгівлі українськими землями сільськогосподарського призначення.

РБК-Україна писало, що у зв'язку з акціями в Києві поліція перешла на посилений режим.

Крім того, сьогодні під будівлею Міністерства закордонних справ, а також під посольством Італії в Києві відбулась акція в підтримку українського військового Віталія Марківа, якого в Італії засудили до 24 років тюрьми.

Зазначимо, у зв'язку з заходами до Дня захисника України у Києві перекриють рух транспорту на ділянках від парку Шевченка до вул. Банкова та від парку Шевченка до вулиці Грушевського.

За даними правоохоронців, у понеділок в Україні відбудеться відразу 448 масових заходів до Дня захисника України. Очікується, що участь у святкових заходах візьмуть понад 200 тисяч громадян. Найбільша кількість заходів до Дня захисника України відбудеться у Києві.