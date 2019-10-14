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В Києві проходить акція в підтримку Марківа

Новини » Суспільство    14.10.2019 - 11:42
В Києві проходить акція в підтримку Марківа
Фото: акція в підтримку Марківа (РБК-Україна, Віталій Носач)

Учасники акції зібрались біля будівлі Міністерства закордонних справ

В Києві проходить акція в підтримку українського військового Віталія Марківа, якого в Італії засудили до 24 років тюрьми. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Учасники акції зібрались біля будівлі Міністерства закордонних справ. Потім вони планують підти під посольство Італії в Києві.

Зазначимо, що зібрались близько 200 людей. Вони тримають плакати, на яких написано "Свободу Марківу", "Марків - Україна", "Італіє, почуй Україну" та "Чесний суд Віталію Марківу".

Фото: акція в підтримку Марківа (РБК-Україна, Віталій Носач)

Дивіться разом з нами ходу на підтримку Віталія Марківа

Опубліковано УНН - Українські Національні Новини Понеділок, 14 жовтня 2019 р.

Нагадаємо, 12 липня у Італії Марківа засудили до 24 років в'язниці за причетність до загибелі італійського фоторепортера Андреа Роккеллі на Донбасі 5 років тому. Присяжні вважають, що солдат Національної гвардії України активно сприяв умисному вбивству іноземних журналістів на околиці окупованого тоді бойовиками Слов'янська.

РБК-Україна писало, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков раніше заявив, що Україна вимагає від Італії вирішення проблеми з вироком колишньому нацгвардійцю Віталію Марківу.

Зазначимо, Марків був затриманий в Італії влітку 2017 за звинуваченням у причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 24 травня 2014 під час бойових дій сил АТО з бойовиками-сепаратистами Гиркина в місті Слов'янськ Донецької області.

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