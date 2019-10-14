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Рух в центрі Києва сьогодні перекриють: карта

Новини » Суспільство    14.10.2019 - 09:38
Рух в центрі Києва сьогодні перекриють: карта
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рух буде відновлено у вівторок, 15 жовтня

У понеділок, 14 жовтня, у Києві перекриють рух центральними вулицями міста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національної поліції України у Facebook.

Як повідомляється, сьогодні у столиці у зв'язку з футбольним матчем буде буде обмежено рух автомобілього транспорту на ділянках:

  • вул. Фізкультури (від Великої Васильківської) з 16:00;
  • вул. Еспланадна (від Басейної до Саксаганського), Жилянська (від Великої Васильківської), Шота Руставелі (від Жилянської до Басейної) з 18:00;
  • вул. Велика Васильківська (від Ділової до Жилянської) з 23:00;

Рух даними вулицями буде відновлено у віторок, 15 жовтня, о 01:00 ночі.

З 6-ї години ранку 14 жовтня до 01:00 вівторка буле заборонено зупинку та стоянку на вулицях Казимира Малевича (від Ковпака до Івана Федорова), Миколи Грінченка (від Івана Федорова до Кіровоградської), Еспланадна (від Басейної до Саксаганського), Фізкультури (від Великої Васильківської).

Також під час маршу вболівальників буде обмежено рух всіх видів транспорту за маршрутом: парк Тараса Шевченка, вулиця Льва Толстого, площа Льва Толстого, вул. Велика Васильківська, Рогнідинська, Еспланадна, Спортивна площа, Троїцька площа, НСК ”Олімпійський”. Рух вулицями буде відновлюватися по мірі проходження колони.

Крім того, у зв'язку з заходами до Дня захисника України у Києві перекриють рух транспорту на ділянках від парку Шевченка до вул. Банкова та від парку Шевченка до вулиці Грушевського.

Нагадаємо, що сьогодні, 14 жовтня, у Києві у зв'язку з футбольним матчем на одну годину продовжать роботу столичного метрополітену. Також сьогодні можливі деякі зміни в роботі метро, зокрема обмеження на вхід на станціях "Олімпійська", "Палац Спорту" та "Площа Льва Толстого".

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