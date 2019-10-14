В понедельник, 14 октября, в Киеве начался марш против капитуляции. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Акцию организовали в знак протеста реализации "формулы Штайнмайера". Участники марша начали движение от памятника Тарасу Шевченко.

Среди требований участников марша - запретить власти отвод украинских войск от линии разграничения, внедрение особого статуса ОРДЛО, амнистию боевикам т.н. "ДНР/ ЛНР".

Отметим, что сегодня в Киеве проходит марш УПА, в котором принимают участие тысячи людей. Участники марша организованной колонной идут к Офису президента, чтобы передать меморандум. Они протестуют против возможной реализации закона об особом статусе Донбасса, предусмотренного согласованной недавно в Минске "формулой Штайнмайера", и против торговли украинскими землями сельскохозяйственного назначения.

РБК-Украина писало, что в связи с акциями в Киеве полиция перешла на усиленный режим.

Кроме того, сегодня под зданием Министерства иностранных дел, а также под посольством Италии в Киеве состоялась акция в поддержку украинского военного Виталия Маркива, которого в Италии приговорили к 24 годам тюрьмы.

Отметим, в связи с мероприятиями ко Дню защитника Украины в Киеве перекроют движение транспорта на участках от парка Шевченко до ул. Банковая и от парка Шевченко до улицы Грушевского.

По данным правоохранителей, в понедельник в Украине состоится сразу 448 массовых мероприятий ко Дню защитника Украины. Ожидается, что участие в праздничных мероприятиях примут более 200 тысяч граждан. Наибольшее количество мероприятий ко Дню защитника Украины состоится в Киеве.