Поліція перейшла на посилений режим роботи через акції у Києві

Фото: поліція (kyiv.npu.gov.ua/news)

Наряди поліції патрулюють у посиленому режимі вулиці столиці

Правоохоронці спільно із бійцями Національної гвардії України у достатній кількості несуть службу у посиленому режимі у зв'язку з акціями у Києві. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Повідомляється, наряди поліції патрулюють у посиленому режимі вулиці столиці та місця скупчення громадян.

"Для миттєвого реагування на можливі зміни оперативної обстановки створені групи швидкого реагування та чергують посилені слідчо-оперативні групи", - додали у прес-службі.

У ситуаційному центрі столичного главку поліцейські здійснюють постійний моніторинг та контроль за ситуацією під час проведення заходів для належного реагування.

Зазначимо, що у Києві почався марш Української повстанської армії. Рух учасники маршу почали від пам'ятника Тарасу Шевченку. У марші приймають участь тисячі людей.

РБК-Україна писало, що у зв'язку з заходами до Дня захисника України у Києві перекриють рух транспорту на ділянках від парку Шевченка до вул. Банкова та від парку Шевченка до вулиці Грушевського.

Сьогодні біля будівлі Міністерства закордонних справ відбулась акція в підтримку українського військового Віталія Марківа, якого в Італії засудили до 24 років тюрьми.