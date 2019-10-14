У Києві почався марш УПА

Фото: марш УПА (РБК-Україна)

Рух учасники маршу почали від пам'ятника Тарасу Шевченку

У Києві почався марш Української повстанської армії (УПА). Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, що рух учасники маршу почали від пам'ятника Тарасу Шевченку. У марші приймають участь тисячі людей. За даними організаторів маршу - ВО "Свобода" - участь в марші беруть більше 10 тис. людей.

Учасники маршу організованою колоною йдуть до Офісу президента, щоб передати меморандум. Вони протестують проти можливої реалізації закону про особливий статус Донбасу, передбаченого узгодженою недавно в Мінську "формулою Штайнмайера", і проти торгівлі українськими землями сільськогосподарського призначення.

Фото: марш УПА (РБК-Україна)

"Марш УПА" в Киеве. Опубліковано РБК-Украина Понеділок, 14 жовтня 2019 р.

Додамо, що 14 жовтня щороку відзначається створення Української повстанської армії. В цей день націоналісти проводять свій марш.

Нагадаємо, що сьогодні біля будівлі Міністерства закордонних справ відбулась акція в підтримку українського військового Віталія Марківа, якого в Італії засудили до 24 років тюрьми.

РБК-Україна писало, що у зв'язку з заходами до Дня захисника України у Києві перекриють рух транспорту на ділянках від парку Шевченка до вул. Банкова та від парку Шевченка до вулиці Грушевського.

За даними правоохоронців, у понеділок в Україні відбудеться відразу 448 масових заходів до Дня захисника України. Очікується, що участь у святкових заходах візьмуть понад 200 тисяч громадян. Найбільша кількість заходів до Дня захисника України відбудеться у Києві.