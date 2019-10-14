В поліції назвали кількість заходів до Дня захисника України

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Участь в заходах візьмуть понад 200 тис. осіб

Сьогодні, 14 жовтня, по всій країні відбудеться майже 450 заходів з нагоди святкування Дня захисника України. Про це повідомили в прес-службі Національної поліції України.

За даними правоохоронців, у понеділок в Україні відбудеться відразу 448 масових заходів до Дня захисника України. Очікується, що участь у святкових заходах візьмуть понад 200 тисяч громадян. Найбільша кількість заходів до Дня захисника України відбудеться у Києві.

Зазначається, що для забезпечення правопорядку під час масових заходів Національна поліція була переведена на посилений режим несення служби. Наряди правоохоронців посилено патрулюють вулиці.

Як відомо, у понеділок, 14 жовтня, українці відзначають державне свято - День захисника України. Цей день був оголошений святковим у 2015 році з ініціативи п'ятого президента України Петра Порошенка.

Також РБК-Україна писало, що у Києві сьогодні проходить акція на підтримку українського військовослужбовця, учасника Антитерористичної операції на Донбасі Віталія Марківа, який був засуджений в Італії до 24 років ув'язнення. Марківа звинувачують у нібито навмисному вбивстві журналіста під час бойових дій на Донбасі.