ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В поліції назвали кількість заходів до Дня захисника України

Новини » Суспільство    14.10.2019 - 13:43
В поліції назвали кількість заходів до Дня захисника України
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Участь в заходах візьмуть понад 200 тис. осіб

Сьогодні, 14 жовтня, по всій країні відбудеться майже 450 заходів з нагоди святкування Дня захисника України. Про це повідомили в прес-службі Національної поліції України.

За даними правоохоронців, у понеділок в Україні відбудеться відразу 448 масових заходів до Дня захисника України. Очікується, що участь у святкових заходах візьмуть понад 200 тисяч громадян. Найбільша кількість заходів до Дня захисника України відбудеться у Києві.

Зазначається, що для забезпечення правопорядку під час масових заходів Національна поліція була переведена на посилений режим несення служби. Наряди правоохоронців посилено патрулюють вулиці.

Як відомо, у понеділок, 14 жовтня, українці відзначають державне свято - День захисника України. Цей день був оголошений святковим у 2015 році з ініціативи п'ятого президента України Петра Порошенка.

Також РБК-Україна писало, що у Києві сьогодні проходить акція на підтримку українського військовослужбовця, учасника Антитерористичної операції на Донбасі Віталія Марківа, який був засуджений в Італії до 24 років ув'язнення. Марківа звинувачують у нібито навмисному вбивстві журналіста під час бойових дій на Донбасі.

Сьогодні святкують День захисника України Правоохоронці не виключають провокацій під час масових акцій 14 жовтня
Новини України День защитника Украиныпразднованиеполиция
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся