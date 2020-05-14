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У Києві виключили зростання тарифів на проїзд при ослабленні карантину

Новини » Коронавірус     14.05.2020 - 12:25
У Києві виключили зростання тарифів на проїзд при ослабленні карантину
Фото: громадський транспорт Києва (РБК-Україна)

Київ сфокусований на відновленні повноцінної роботи транспорту

Ослаблення карантину в Києві та запуск громадського транспорту не призведе до зростання тарифів на проїзд. Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Кличко прокоментував відновлення міських перевезень з 22 травня.

"Ми не розглядаємо питання підняття тарифів на проїзд у громадському транспорті столиці. Для нас зараз головне без ексцесів відновити повноцінну роботу транспорту. Ми, як і інші країни, продовжуємо жити в режимі надзвичайної ситуації, тому просимо людей користуватися транспортом для поїздки на роботу і з роботи, а також у невідкладних випадках. Ми досі не захищені від інфекційного вибуху", - заявив Кличко.

Він також додав, що "Київпастранс" продовжує дезінфекцію рухомого складу тричі на добу і буде робити це далі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дати етапів відновлення роботи транспорту погодять до кінця тижня. До цього в уряді представили план, згідно з яким на першому етапі планується відновити міські автоперевезення (крім маршрутних таксі) та приміські (в межах одного району).

Також повідомлялося, що в Україні можуть ввести нову модель громадського транспорту, спрямовану на відмову від використання маршруток.

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України Київтранспорткарантин
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