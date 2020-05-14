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У МОЗ відреагували на ідею запуску метро в Києві вкінці травня

Новини » Суспільство     14.05.2020 - 10:25
У МОЗ відреагували на ідею запуску метро в Києві вкінці травня
Фото: Максим Степанов (facebook.com)

Міністр прокоментував, чи підтримує він звернення мера Києва до Кабміну щодо відкриття метро з 25 травня

Метро в Києві зможуть відкрити лише за умови, якщо місто вкладеться в критерії, які необхідні для пом’якшення карантину. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, міністр прокоментував, чи підтримує він звернення мера Києва до Кабміну щодо відкриття метро з 25 травня і транспорту в Києві з 22 травня.

"Я ще раз хочу наголосити, що нами будуть надані конкретні пропозиції щодо етапів виходу з карантину. Там враховані всі без виключення критерії, в тому числі, за яких умов може відкриватися міський транспорт та метро. Якщо буде дотримання цих критерії, тобто місто Київ вкладеться в ці критерії, то ми не бачимо в цьому проблеми", - заявив Степанов.

Він також зазначив, що критерії пом’якшення карантину розроблені в МОЗ фахівцями-вірусологами.

"Тобто їх розробили люди, які розуміють як само треба виходити з карантину", - додав він.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій вважає, що не потрібно відкривати метро 25 травня.

РБК-Україна писало, що мер столиці просив уряд дозволити роботу київського метро з 25 травня.

Теги Новини України метротранспортМінстерство охорони здоров'я України
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