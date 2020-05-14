Дати етапів відновлення роботи транспорту узгодять до кінця тижня

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Мінінфраструктури і МОЗ узгодять дати

Міністерство інфраструктури планує узгодити з Міністерством охорони здоров'я до кінця тижня дати етапів відновлення роботи транспорту. Про це повідомив голова Мінінфраструктури Владислав Криклій на своєму Telegram-каналі.

Дати узгодять, щоб люди могли дістатись до роботи максимально захищено.

"До кінця тижня маємо узгодити з МОЗ дати етапів, щоб люди могли дістатись до роботи, але були максимально захищені від поширення коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, в Україні представили план відновлення роботи транспорту. Зокрема, на першому етапі планують відновити міські автоперевезення (крім маршрутних таксі) та приміські (у межах одного району).

Крім того, в країні можуть ввести нову модель громадського транспорту у зв'язку з епідемією коронавірусу. Відповідний законопроект ініціювало Міністерство інфраструктури.

Втім, метро в Києві зможуть відкрити лише за умови, якщо місто вкладеться в критерії, які необхідні для пом’якшення карантину. Крім того, міністр інфраструктури Владислав Криклій вважає, що не потрібно відкривати метро 25 травня.

Автор: Анастасия Рокитна