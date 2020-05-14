ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні можуть ввести нову модель громадського транспорту

Новини » Суспільство     14.05.2020 - 09:49
В Україні можуть ввести нову модель громадського транспорту
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Модель повинна дозволити замінити маршрутки на автобуси, електробуси

В Україні можуть ввести нову модель громадського транспорту у зв'язку з епідемією коронавірусу. Відповідний законопроект ініціювало Міністерство інфраструктури України, про це заявив головавідомства Владислав Криклій в ефірі "Сниданку з 1+1", передає кореспондент РБК-Україна.

Він розповів, що модель повинна дозволити замінити маршрутки на автобуси, електробуси. Криклій додав, що це будуть вже нормальні перевізники, які будуть надавати послугу місту та комунальним підприємствам.

Коли громадський транспорт з'явиться на вулицях міст України, то Криклій повторився, що "це вже питання до місцевої влади, чи вони готові відпускати маршрутні таксі".

Нагадаємо, раніше в МОЗ розповіли, коли в Україні запрацює транспорт і запустять внутрішні авіарейси. Відкриття транспортного повідомлення між областями буде відбуватися за правилами адаптивного карантину - якщо ситуація з поширенням коронавірусу в областях буде взята під контроль.

Також додамо, що "Укрзализниця" представила план відновлення приміського сполучення. На першому етапі запустять 745 поїздів, на другому - ще 571.

Теги Новини України транспортКоронавірусМинифраструктуры
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся