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В Киеве исключили рост тарифов на проезд при ослаблении карантина

Новости » Коронавирус     14.05.2020 - 12:25
В Киеве исключили рост тарифов на проезд при ослаблении карантина
Фото: общественный транспорт Киева (РБК-Украина)

Киев сфокусирован на возобновлении полноценной работы транспорта

Ослабление карантина в Киеве и запуск общественного транспорта не приведет к росту тарифов на проезд. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Кличко прокомментировал возобновление городских перевозок с 22 мая.

"Мы не рассматриваем вопросы поднятия тарифов на проезд в общественном транспорте в столице. Для нас сейчас главное без эксцессов возобновить полноценную работу транспорта. Мы, как и другие страны, продолжаем жить в режиме чрезвычайной ситуации, поэтому просим людей пользоваться транспортом при поездке на работу и с работы, а также в неотложных случаях. Мы до сих пор не защищены от инфекционного взрыва", - заявил Кличко.

Он также добавил, что "Киевпастранс" продолжает дезинфекцию подвижного состава трижды в сутки и будет делать это дальше.

Напомним, ранее сообщалось, что даты этапов возобновления работы транспорта согласуют к концу недели. До этого в правительстве представили план, согласно которому на первом этапе планируется восстановить городские автоперевозки (кроме маршрутных такси) и пригородные (в пределах одного района).

Также сообщалось, что в Украине могут ввести новую модель общественного транспорта, направленную на отказ от использования маршруток.

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины Киевтранспорткарантин
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