На фронті отримав важке поранення адвокат Масі Найєм
У боях з російськими окупантами отримав поранення відомий українських адвокат Масі Найєм, який є братом нардепа 8-го скликання Мустафи Найєма.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українського режисера Олега Сенцова.
"Масі Найєм важкопоранений, везуть в лікарню", - розповів режисер, який також воює з окупантами в лавах української армії.
Про поранення Найєма також повідомив Андрій Ставніцер. За його інформацією, адвокат отримав поранення в голову. Наразі його везуть у Дніпро.
На якому саме напрямку фронту перебував Найєм не розкривається. Обставини його поранення також поки що невідомі.
Нагадаємо, британська розвідка опублікувала карту війни в Україні станом на 5 червня.
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