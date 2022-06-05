ЄС розробив план відмови від російського газу, - єврокомісар

Європейський союз повинен якомога швидше відмовитися від імпорту російського газу. ЄС має намір збільшити закупівлі скрапленого газу в США і Катарі, а також наростити потужності зеленої енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву єврокомісара по внутрішньому ринку Тьєррі Бретона в ефірі телеканалу Europe 1/CNews .

"Нам доведеться якнайшвидше звільнитися від російського газу і відновити нашу автономію, тому що Володимиру Путіну не подобається європейський проект", - сказав він.

За його словами, Путін роками робив все, щоб розділити Європу.

"Він намагався розділити нас за допомогою своєї вакцини "Супутник", яка не спрацювала, він робив все, щоб втручатися в нашу демократію за допомогою Russia Today, а тепер він використовує газ, щоб точно розділити нас", - сказав Бретон.

У 2021 році близько 45% імпорту природного газу в ЄС припадало на Росію. Якщо коли-небудь Кремль призупинить ці поставки, то ЄС буде готовий.

"Ми розробили план з моїми командами, щоб мати можливість реагувати на нього", - оголошує він.

За його словами, ЄС імпортує з Росії 155 млрд кубометрів на рік. "Цей новий план буде включати 50 млрд кубометрів імпорту зрідженого природного газу з США або Катару, додаткові 10 млрд на існуючих трубопроводах, прискорення морських вітряних турбін і фотоелектричних панелей, що представляють собою 25 млрд кубометрів", - уточнив він. Перезапуск вугільних електростанцій також розглядається як варіант.

Раніше Володимир Путін заявив, що якщо "недружні" країни, які купують російський газ, відмовляться платити в рублях з рахунків в Росії, вони будуть позбавлені поставок. "Газпром" зупинив поставки в Болгарію, Польщу, Нідерланди, Данію і Фінляндію.

Список "недружніх країн", опублікований на початку березня, включає США, членів Євросоюзу, Великобританію, Канаду, Японію, Швейцарію, Тайвань, Південну Корею, Норвегію, а також Австралію. Держави ЄС є основними споживачами російського газу.