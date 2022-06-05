Російська армія кидає всі резерви на захоплення Сєвєродонецька, - Гайдай
Російські військові кидають всі свої сили на захоплення Сєвєродонецька Луганської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, пише CNN.
"Раніше їм вдавалося захопити більшу частину міста, але тепер наші військові відтіснили їх", - зазначив Гайдай.
Він також підкреслив, що росіяни несуть величезні втрати. За його словами, в Сєвєродонецьк увійшли чеченці, які, схоже, вважали, що битва виграна.
Гайдай заявив, що росіяни намагалися знести мости, ЗСУ не змогли підключити підкріплення бійцям, які знаходяться в Сєвєродонецьку і обороняють Луганську область.
"Вони дійсно бояться, що успіх наших захисників буде розвиватися, а це може бути зроблено, якщо вчасно будуть забезпечені боєприпаси, зброя і підкріплення. Це головне, чого вони бояться", - заявив Гайдай.
Нагадаємо, Гайдай повідомив про те, що українські військові вибили російських окупантів з частини Сєвєродонецька і тепер під контролем окупантів залишається близько половини міста.
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