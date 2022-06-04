Війська РФ знову обстріляли Святогірську лавру: горить Всіхсвятський скит

Російські війська в черговий раз обстріляли Святогірську лавру в Донецькій області. В результаті загорілася дерев'яна будівля Всіхсвятського скиту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офіцера 95-ї ДШБ Юрія Кочевенка в Facebook .

"Прямо зараз палає дерев'яний Всіхсвятський скит Святогірської лаври Московського патріархату. Черговий злочин російських варварів, для яких немає нічого святого", - написав він.

Інформація підтвердив УПЦ МП.

"В результаті військових дій сталася масштабна пожежа на території Всіхсвятського скиту Свято-Успенської Святогірської Лаври. Полум'я повністю охопило головний храм обителі", - йдеться в повідомленні.

На даний момент інформації про жертви або постраждалих немає.

Всіхсвятський скит побудований в 1912 році. Це один з кращих зразків успадкування дерев'яного храмового зодчества.