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У Києві прогриміло кілька вибухів

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Київ, Неділя 05 червня 2022 06:16
У Києві прогриміло кілька вибухів Фото: у Києві рано вранці прогриміли вибухи (УНІАН)
Автор: Роман Мирончук

У Києві вранці 5 червня прогриміло кілька сильних вибухів, на які відреагували сигналізації машин.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Вибухи, яких було близько 5, були чутні на Лівому березі столиці. Над одним із районів піднялася хмара чорного диму. Офіційної інформації від влади поки що немає.

Пізніше мер міста Віталій Кличко заявив, що вибухи сталися у Дарницькому та Дніпровському районах Києва.

"Служби вже працюють на місці. Більш детальна інформація - згодом", - наголосив мер.

Як зазначив міський голова Броварів Ігор Сапожко, близько 6-ї ранку ворог здійснив обстріл територій у безпосередній близькості від Броварської громади.

"Станом на даний момент інформації про руйнування у Броварській громаді немає. Закликаємо зберігати спокій та залишатися у безпечних місцях", - заявив Сапожко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до УПЦ МП після того, як російські окупанти обстріляли Святогірську лавру в Донецькій області.

Ми також писали про те, що росіяни обстріляли житловий район Миколаєва. В результаті події загинули троє мирних жителів.

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