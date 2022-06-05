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ЗСУ знищили машину з окупантами в Херсонській області

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Херсонська область, Неділя 05 червня 2022 16:59
ЗСУ знищили машину з окупантами в Херсонській області Фото: українські військові знищили машину з окупантами (mil.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Збройні сили України знищили автомобіль з російськими окупантами в районі Миколаївки Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера оперативного командування "Південь" Владислава Назарова.

"В районі відбитої у ворога Миколаївки на наш спостережний пост наскочила група рашистів на машині. Точними діями наших захисників машина знищена разом з усім її вмістом", - зазначив він.

Нагадаємо, наприкінці травня Збройні сили України в ході контрнаступу вибили російські війська з Миколаївки в Херсонській області.

Також повідомлялося, що противник намагався провести контратаки в цьому напрямку, але зазнав великих втрат і відступив.

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Збройні сили України Херсонская область Війна Росії проти України
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