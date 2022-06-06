Київ зазнав обстрілу, Масі Найєм отримав тяжке поранення, а Джонсону можуть оголосити вотум недовіри: новини за вихідні
У Києві прогриміло кілька вибухів, адвокат Масі Найєм зазнав тяжкого поранення на фронті, прем'єр-міністру Великобританії Борису Джонсону можуть оголосити вотум недовіри. Докладніше про те, що сталося на вихідних, 4-5 червня – у матеріалі РБК-Україна.
Війна Росії проти України: останні новини
- Зранку 5 червня у Києві було чути вибухи у Дарницькому та Дніпровському районах. Російські військові вдарили по Дарницькому вагоноремонтному заводу. Окупанти випустили чотири ракети. Відомо про одного постраждалого.
- Російські військові кидають всі свої сили на захоплення Сєвєродонецька Луганської області.
- Увечері 4 червня 2022 року центральна частина окупованого Донецька піддалася артилерійському обстрілу. У місті спалахнули масштабні пожежі.
- Збройні сили України знищили автомобіль з російськими окупантами в районі Миколаївки Херсонської області.
- Російські війська в черговий раз обстріляли Святогірську лавру в Донецькій області. В результаті загорілася дерев'яна будівля Всіхсвятського скиту.
- ЗСУ збили черговий російський військовий літак у Запорізькій області. Це відбулося під час візиту президента Володимира Зеленского на передову в області.
- У боях з російськими окупантами отримав поранення відомий українських адвокат Масі Найєм, який є братом нардепа 8-го скликання Мустафи Найєма.
- Українські військові ліквідували чергового російського генерала. За попередніми даними, це Роман Кутузов. Як пишуть проросійські пабліки, генерала ліквідували в районі Лисичанська Луганської області.
Путін пригрозив новими ударами по Україні, назвавши "метушнею" постачання зброї із Заходу
Президент РФ Володимир Путін заявив, що завдаватиме нових ударів по території України, якщо озброєння "будуть і будуть поставлятися".
"Але, якщо вони будуть і поставлятимуться, з цього ми робитимемо відповідні висновки і застосовуватимемо свої засоби ураження, яких у нас достатньо, для того, щоб завдавати ударів по тим об'єктам, по яких ми поки що не наносимо", - сказав Путін.
ЄС розробив план відмови від російського газу, - єврокомісар
Європейський союз повинен якомога швидше відмовитися від імпорту російського газу. ЄС має намір збільшити закупівлі скрапленого газу в США і Катарі, а також наростити потужності зеленої енергетики. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву єврокомісара по внутрішньому ринку Тьєррі Бретона в ефірі телеканалу Europe 1/CNews.
"Нам доведеться якнайшвидше звільнитися від російського газу і відновити нашу автономію, тому що Володимиру Путіну не подобається європейський проект", - сказав він.
Джонсон на межі відставки. Йому можуть оголосити вотум недовіри, - Sunday Times
Консервативна партія Великобританія наступного тижня може оголосити вотум недовіри прем'єр-міністру і партійному лідеру Борису Джонсону.
Приводом для відставки Джонсона може стати гучний скандал з вечірками в розпал жорстких локдаунів і COVID-обмежень. Сам він відмовляється йти з посади прем'єра, оскільки перед британським урядом стоять серйозні виклики.
Збірна України не пробилась на ЧС-2022, мінімально поступившись Уельсу в Кардіффі
У фіналі плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу-2022 збірна України поступилася команді Уельсу (0:1) та втратила нагоду поїхати на Мундіаль у Катар. Подробиці – в матеріалі РБК-Україна.
Україну накриє антициклоном: які області "засушить" найбільше
Погода в Україні найближчими днями буде формуватися під дією антициклону, який принесе посушливу сонячну погоду. Дощі ймовірні лише подекуди, а температура підвищуватиметься.
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