Не тільки школи. Київ з понеділка відкриє всі заклади освіти
Фото: Київ з понеділка відкриє всі заклади освіти (Getty Images)
Київ повертає очне навчання з 22 листопада. Це стосуватиметься закладів освіти всіх типів та форм власності.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської ради.
Відповідно до рішення Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА, з 22 листопада у Києві повертають очне навчання для закладів:
- спеціалізованої освіти;
- позашкільної освіти;
- професійної освіти;
- фахової передвищої освіти;
- вищої освіти;
- мистецької освіти;
- фізичної культури та спорту.
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що школи Львова також переходять до очного навчання вже з наступного понеділка.
Також РБК-Україна писало про те, що школи Києва повертають до очної роботи.