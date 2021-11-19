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Не тільки школи. Київ з понеділка відкриє всі заклади освіти

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П'ятниця 19 листопада 2021 17:34
Не тільки школи. Київ з понеділка відкриє всі заклади освіти Фото: Київ з понеділка відкриє всі заклади освіти (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Київ повертає очне навчання з 22 листопада. Це стосуватиметься закладів освіти всіх типів та форм власності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської ради.

Відповідно до рішення Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА, з 22 листопада у Києві повертають очне навчання для закладів:

  • спеціалізованої освіти;
  • позашкільної освіти;
  • професійної освіти;
  • фахової передвищої освіти;
  • вищої освіти;
  • мистецької освіти;
  • фізичної культури та спорту.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що школи Львова також переходять до очного навчання вже з наступного понеділка.

Також РБК-Україна писало про те, що школи Києва повертають до очної роботи.

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