Не тільки школи. Київ з понеділка відкриє всі заклади освіти

Київ повертає очне навчання з 22 листопада. Це стосуватиметься закладів освіти всіх типів та форм власності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської ради.

Відповідно до рішення Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА, з 22 листопада у Києві повертають очне навчання для закладів:

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що школи Львова також переходять до очного навчання вже з наступного понеділка.

Також РБК-Україна писало про те, що школи Києва повертають до очної роботи.