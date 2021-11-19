МЗС вимагає спростувати слова президента Болгарії про "російський" Крим
Міністерство закордонних справ України вимагає офіційно спростування заяви президента Болгарії Румена Радєва про нібито "російський" Крим. Вчора він допустив такі слова на передвиборчих дебатах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.
Повідомляється, що сьогодні МЗС викликало болгарського посла Костадіна Коджабашева. Українська сторона довела до посла позицію про некоректність і неприпустимість висловлювань президента Радєва щодо Криму під час вчорашніх теледебатів.
У МЗС зазначають, що слова чинного президента не сприяють розвитку добросусідських відносин України і Болгарії, а також різко дисонують з офіційною позицією Софії на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.
"Очікуємо спростування президентом Болгарії Руменом Радєвим його вчорашньої заяви", - додали в МЗС.
Болгарський посол, у свою чергу, у незмінній позиції Болгарії щодо підтримки територіальної цілісності України. У тому числі щодо Криму як невід'ємної частини української території, що підтверджується участю Болгарії в Кримській платформі.
Нагадаємо, вчора Румен Радєв на дебатах заявив, що "Крим зараз російський", а його опонент Анастас Герджиков назвав окупований півострів українською територією.
Раніше в листопаді МЗС Білорусі також назвав Крим "російським".