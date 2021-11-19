ru ua
Пт, 19 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Президент Болгарії назвав окупований Крим "російським", а санкції проти РФ - неефективними

Новость на русском →
Болгарія, П'ятниця 19 листопада 2021 12:14
Президент Болгарії назвав окупований Крим "російським", а санкції проти РФ - неефективними Фото: президент Болгарії висловився про Крим та санкції проти РФ (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Президент Болгарії Румен Радєв заявив, що окупований РФ Крим - це російська територія. Також він назвав санкції проти Росії неефективними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Trud.bg.

"Крим зараз російський", - сказав президент Болгарії під час дебатів зі своїм головним опонентом на пост глави держави Анастасом Герджиковим. Зазначимо, що Герджиков назвав Крим українською територією.

Коментуючи питання окупації півострова Радєв додав, що перш ніж Болгарія "побіжить рятувати демократію в чужій країні", потрібно подивитися на демократію у своїй.

За словами лідера країни, санкції проти Росії зараз неефективні.

"Нам потрібна прагматична політика щодо Москви. І останнє, але не менш важливе: ми не повинні забувати, що Росія є дуже важливим фактором у боротьбі з глобальним тероризмом", - сказав він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликає Європейський союз ще більше посилити санкції проти Росії. На його думку, вона звикла до слів та розраховує, що Європа "не зможе перейти від слів до справи".

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим Болгария
NEWS
Щеплення від агресії: Резніков обговорив протидію Росії з главою Пентагону
Щеплення від агресії: Резніков обговорив протидію Росії з главою Пентагону
DAILY
Заручники транзиту. Що загрожує Україні, якщо Росія припинить постачання газу по ГТС до Європи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Заручники транзиту. Що загрожує Україні, якщо Росія припинить постачання газу по ГТС до Європи