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У Сумській області стався розлив нафти через аварію на нафтопроводі

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П'ятниця 19 листопада 2021 17:36
У Сумській області стався розлив нафти через аварію на нафтопроводі Фото: у Сумській області стався розлив нафти через аварію на нафтопроводі (t.me/deionline)
Автор: Валерія Поліщук

У Сумській області стався розлив нафти в результаті аварії на нафтопроводі. Приблизна площа забруднення становить 210 квадратних метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держекоінспекцію.

"Тільки в Державну екологічну інспекцію в Сумській області надійшло оперативне повідомлення про розгерметизацію нафтопроводу Лутище-Качанівка. В результаті аварії на землях біля об'єкта стався розлив нафтової суміші на ділянці зораного поля", - йдеться в повідомленні.

На місце події виїхали фахівці екоінспекції для з'ясування обставин події, вимірювання точної площі забрудненої ділянки та відбору проб ґрунту.

Також комісії "Охтирканафтогазу" і "Укрнафти" обстежують територію біля нафтопроводу для встановлення та ліквідації причин аварії.

Фото: у Сумській області стався розлив нафти через аварію на нафтопроводі (t.me/deionline)

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Сумская область Нафта
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