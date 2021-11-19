Майже 150 неоплачених штрафів: у "рекордсмена" в Києві вилучили дорогий позашляховик

У Києві вилучили дорогий позашляховик, за власником якого числиться майже 150 неоплачених штрафів. Машину йому повернуть тільки після їх погашення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступник міністра юстиції Андрія Гайченко.

"147 неоплачених штрафів на суму близько 130 тисяч гривень і швидкість 167 км/год. З такими показниками "пальму першості" в Києві впевнено тримає власник автомобіля на відео", - зазначив він.

Гайченко також опублікував відео евакуації позашляховика Range Rover 2014 року з державним номером АА 0330 МК.

"Після оплати всіх штрафів і витрат ДВС (Державної виконавчої служби, - ред.), власник зможе повернути свій автомобіль і, сподіваюся, перегляне своє ставлення до закону", - підкреслив він.

Він також додав, що за два дні в Києві Виконавча служба спільно з МВС вилучила 7 автомобілів у системних порушників швидкісного режиму на дорогах.