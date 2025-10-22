Какие поезда задерживаются после массированной атаки РФ: УЗ обновила данные

"Укрзализныця" постепенно восстанавливает поврежденную инфраструктуру в результате массированной российской атаки 22 октября. Некоторые поезда все еще идут с задержкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" .

Из-за утренних опозданий поезд №7035 Киев - Фастов-1 сейчас курсирует из столицы с задержкой 1 час 40 минут.

"Укрзализныця постепенно восстанавливает инфраструктуру и подает напряжение к сетям, которые были повреждены", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в компании, поезд дальнего следования №43/44 Ивано-Франковск - Черкассы, который изменил маршрут из-за повреждения инфраструктуры, сократил задержку до одного часа.

Обстрел Украины 22 октября

Напомним, сегодня ночью, утром и днем российские войска осуществили массированную атаку по территории Украины, применив ракеты и ударные дроны. Под вражеским огнем оказались центральные, восточные и южные области.

На фоне массированной российской атаки по железнодорожной инфраструктуре сразу более двух десятков поездов следовали с опозданием. Большинство из них отставали от графика более чем на час, а отдельные - задерживались на два часа и более.

Как сообщили в Воздушных силах, российская армия запустила по Украине 433 воздушные цели. Враг применил для удара "Шахеды", "Кинжалы", баллистические и крылатые ракеты.

Из 405 дронов удалось сбить 333. Из 28 ракет (в том числе 15 баллистических) удалось сбить 16.

Больше о последствиях обстрела - читайте в материале РБК-Украина.