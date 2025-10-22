ua en ru
Ср, 22 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Які потяги затримуються після масованої атаки РФ: УЗ оновила дані

Середа 22 жовтня 2025 13:26
UA EN RU
Які потяги затримуються після масованої атаки РФ: УЗ оновила дані Фото: які потяги затримуються після масованої атаки РФ (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

"Укрзалізниця" поступово відновлює пошкоджену інфраструктуру внаслідок масованої російської атаки 22 жовтня. Деякі потяги все ще йдуть із затримкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Як проінформували у компанії, поїзд далекого сполучення №43/44 Івано-Франківськ - Черкаси, який змінив маршрут через пошкодження інфраструктури, скоротив затримку до однієї години.

"Укрзалізниця поступово відновлює інфраструктуру та подає напругу до мереж, що були пошкоджені", - йдеться у повідомленні.

Через ранкові запізнення поїзд №7035 Київ - Фастів-1 наразі курсує зі столиці із затримкою 1 година 40 хвилин.

"Укрзалізниця" закликає пасажирів стежити за актуальними оновленнями на офіційних каналах компанії.

Обстріл України 22 жовтня

Нагадаємо, сьогодні вночі, зранку та вдень російські війська здійснили масовану атаку по території України, застосувавши ракети та ударні дрони. Під ворожим вогнем опинилися центральні, східні та південні області.

На тлі масованої російської атаки по залізничній інфраструктурі одразу понад два десятки поїздів прямували із запізненням. Більшість із них відставала від графіка більш ніж на годину, а окремі - затримувалися на дві години і більше.

Як повідомили у Повітряних силах, російська армія запустила по Україні 433 повітряні цілі. Ворог застосував для удару "Шахеди", "Кинджали", балістичні та крилаті ракети.

З 405 дронів вдалося збити 333. Із 28 ракет (у тому числі 15 балістичних) вдалося збити 16.

Більше про наслідки обстрілу - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Війна в Україні Потяги
Новини
У Києві вже понад 20 постраждалих внаслідок масованого удару Росії
У Києві вже понад 20 постраждалих внаслідок масованого удару Росії
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію