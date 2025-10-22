Які потяги затримуються після масованої атаки РФ: УЗ оновила дані

"Укрзалізниця" поступово відновлює пошкоджену інфраструктуру внаслідок масованої російської атаки 22 жовтня. Деякі потяги все ще йдуть із затримкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" .

"Укрзалізниця" закликає пасажирів стежити за актуальними оновленнями на офіційних каналах компанії.

Через ранкові запізнення поїзд №7035 Київ - Фастів-1 наразі курсує зі столиці із затримкою 1 година 40 хвилин.

"Укрзалізниця поступово відновлює інфраструктуру та подає напругу до мереж, що були пошкоджені", - йдеться у повідомленні.

Як проінформували у компанії, поїзд далекого сполучення №43/44 Івано-Франківськ - Черкаси, який змінив маршрут через пошкодження інфраструктури, скоротив затримку до однієї години.

Обстріл України 22 жовтня

Нагадаємо, сьогодні вночі, зранку та вдень російські війська здійснили масовану атаку по території України, застосувавши ракети та ударні дрони. Під ворожим вогнем опинилися центральні, східні та південні області.

На тлі масованої російської атаки по залізничній інфраструктурі одразу понад два десятки поїздів прямували із запізненням. Більшість із них відставала від графіка більш ніж на годину, а окремі - затримувалися на дві години і більше.

Як повідомили у Повітряних силах, російська армія запустила по Україні 433 повітряні цілі. Ворог застосував для удару "Шахеди", "Кинджали", балістичні та крилаті ракети.

З 405 дронів вдалося збити 333. Із 28 ракет (у тому числі 15 балістичних) вдалося збити 16.

Більше про наслідки обстрілу - читайте у матеріалі РБК-Україна.