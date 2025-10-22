Из-за массированного обстрела несколько поездов движется с опозданием: полный график от УЗ
Из-за массированного удара россиян по Украине зафиксированы повреждения железнодорожной инфраструктуры и обесточенные участки, часть поездов движется с опозданием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".
"Продолжается массированный обстрел всей территории Украины. Есть повреждения инфраструктуры и обесточенные участки. Некоторые поезда курсируют с задержками и измененными маршрутами", - заявили в УЗ.
В частности, поезд №43/44 Ивано-Франковск - Черкассы, который уже находится в пути, меняет маршрут в пределах Киевской области. Ориентировочная задержка - до двух часов.
Также измененным маршрутом проследует поезд №793/794 Черкассы - Киев. Задержка в пути около часа. Возможны также задержки и изменения в движении пригородных поездов.
Изменения в графиках пригородных поездов
Кроме того, из-за повреждения инфраструктуры и обесточивания участка пригородные поезда Киевщины курсируют с задержками.
В частности, сообщается о задержках до 1 часа таких рейсов:
- №6608 Коростень - Борщаговка
- №6671 Святошин - Немешаево
- №6603 Святошин - Тетерев.
"Также для проезда по своим маршрутам готовим резервные тепловозы для поездов №6724/23 Мироновка - Киев и №6702/01 Киев - Мироновка. Из-за этого возможно опоздание на конечные ориентировочно на 1,5 часа", - добавили в УЗ.
Массированный обстрел Украины 22 октября
В ночь на 22 октября войска РФ атаковали Украину ракетами и ударными беспилотниками. Так, под ударом РФ была столица. Сейчас последствия фиксируются в нескольких районах Киева.
Кроме того, в Запорожье более десяти человек пострадали после ночной атаки РФ. Спасатели провели эвакуацию жителей из зон опасности. Также в ОВА сообщили, что из-за ночной вражеской атаки без электроснабжения остались почти 2 тысячи человек.
Армия РФ атаковала также Измаил Одесской области. В результате обстрела известно о повреждении энергетической и портовой инфраструктуры.
В Полтавской области после атак РФ в ночь на 22 октября повреждения получили объекты нефтегазовой промышленности.