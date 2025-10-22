Из-за массированного обстрела несколько поездов движется с опозданием: полный график от УЗ

Из-за массированного удара россиян по Украине зафиксированы повреждения железнодорожной инфраструктуры и обесточенные участки, часть поездов движется с опозданием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

"Продолжается массированный обстрел всей территории Украины. Есть повреждения инфраструктуры и обесточенные участки. Некоторые поезда курсируют с задержками и измененными маршрутами", - заявили в УЗ.

В частности, поезд №43/44 Ивано-Франковск - Черкассы, который уже находится в пути, меняет маршрут в пределах Киевской области. Ориентировочная задержка - до двух часов.

Также измененным маршрутом проследует поезд №793/794 Черкассы - Киев. Задержка в пути около часа. Возможны также задержки и изменения в движении пригородных поездов.

Изменения в графиках пригородных поездов

Кроме того, из-за повреждения инфраструктуры и обесточивания участка пригородные поезда Киевщины курсируют с задержками.

В частности, сообщается о задержках до 1 часа таких рейсов:

№6608 Коростень - Борщаговка

№6671 Святошин - Немешаево

№6603 Святошин - Тетерев.

"Также для проезда по своим маршрутам готовим резервные тепловозы для поездов №6724/23 Мироновка - Киев и №6702/01 Киев - Мироновка. Из-за этого возможно опоздание на конечные ориентировочно на 1,5 часа", - добавили в УЗ.