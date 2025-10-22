ua en ru
Ср, 22 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Из-за массированного обстрела несколько поездов движется с опозданием: полный график от УЗ

Среда 22 октября 2025 08:33
UA EN RU
Из-за массированного обстрела несколько поездов движется с опозданием: полный график от УЗ Фото: из-за массированного обстрела несколько поездов движется с опозданием (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Из-за массированного удара россиян по Украине зафиксированы повреждения железнодорожной инфраструктуры и обесточенные участки, часть поездов движется с опозданием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

"Продолжается массированный обстрел всей территории Украины. Есть повреждения инфраструктуры и обесточенные участки. Некоторые поезда курсируют с задержками и измененными маршрутами", - заявили в УЗ.

В частности, поезд №43/44 Ивано-Франковск - Черкассы, который уже находится в пути, меняет маршрут в пределах Киевской области. Ориентировочная задержка - до двух часов.

Также измененным маршрутом проследует поезд №793/794 Черкассы - Киев. Задержка в пути около часа. Возможны также задержки и изменения в движении пригородных поездов.

Изменения в графиках пригородных поездов

Кроме того, из-за повреждения инфраструктуры и обесточивания участка пригородные поезда Киевщины курсируют с задержками.

В частности, сообщается о задержках до 1 часа таких рейсов:

  • №6608 Коростень - Борщаговка
  • №6671 Святошин - Немешаево
  • №6603 Святошин - Тетерев.

"Также для проезда по своим маршрутам готовим резервные тепловозы для поездов №6724/23 Мироновка - Киев и №6702/01 Киев - Мироновка. Из-за этого возможно опоздание на конечные ориентировочно на 1,5 часа", - добавили в УЗ.

Массированный обстрел Украины 22 октября

В ночь на 22 октября войска РФ атаковали Украину ракетами и ударными беспилотниками. Так, под ударом РФ была столица. Сейчас последствия фиксируются в нескольких районах Киева.

Кроме того, в Запорожье более десяти человек пострадали после ночной атаки РФ. Спасатели провели эвакуацию жителей из зон опасности. Также в ОВА сообщили, что из-за ночной вражеской атаки без электроснабжения остались почти 2 тысячи человек.

Армия РФ атаковала также Измаил Одесской области. В результате обстрела известно о повреждении энергетической и портовой инфраструктуры.

В Полтавской области после атак РФ в ночь на 22 октября повреждения получили объекты нефтегазовой промышленности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Электроэнергия Поезда
Новости
Ночная атака РФ на Киев: количество пострадавших возросло, среди них - двухлетний ребенок
Ночная атака РФ на Киев: количество пострадавших возросло, среди них - двухлетний ребенок
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию