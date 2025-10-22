ua en ru
РФ запустила более 400 дронов и ракет по Украине: что удалось сбить ПВО

Украина, Среда 22 октября 2025 12:54
UA EN RU
РФ запустила более 400 дронов и ракет по Украине: что удалось сбить ПВО Иллюстративное фото: РФ запустила более 400 дронов и ракет по Украине (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В ночь на среду, 22 октября, российская армия запустила по Украине 433 воздушные цели. Враг применил для удара "Шахеды", "Кинжалы", баллистические и крылатые ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

По данным Воздушных сил, украинские радиотехнические войска обнаружили и сопроводили 433 средства воздушного нападения - это 405 дронов и 28 ракет, среди которых 15 баллистических.

В частности, россияне выпустили:

  • 405 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и других - с направлений Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск (РФ) и Чауда (оккупированный Крым);
  • 11 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
  • 9 крылатых ракет Искандер-К;
  • 4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";
  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

Основное направление удара - Киевщина, однако под атаку также попали Днепропетровская, Запорожская, Черкасская, Черниговская и Одесская области.

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы и беспилотные системы Сил обороны Украины.

По состоянию на 12:30 украинская ПВО сбила или подавила 349 воздушных целей, среди них:

  • 333 дрона-камикадзе типа Shahed и другие;
  • 8 крылатых ракет Искандер-К;
  • 6 баллистических Искандер-М/KN-23;
  • 2 управляемые ракеты Х-59/69.

Несмотря на значительную эффективность работы ПВО, зафиксировано прямые попадания 12 ракет и 55 дронов по 26 локациям, еще в 19 местах - падение обломков сбитых целей.
Кроме того, 17 дронов не достигли целей - их маршруты пока уточняются.

Обстрел 22 октября

В ночь на сегодня Россия снова осуществила массированный удар по Украине, применив ракеты и ударные дроны. Под атаку попали несколько районов Киева.

На Киевщине последствия атаки также оказались трагическими: в Броварском районе погибли четыре человека, среди них двое детей. Еще два человека получили ранения. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.

После удара министр иностранных дел Андрей Сибига обратился к международным партнерам с призывом о немедленной реакции. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что любые разговоры России о дипломатии не имеют никакой ценности, пока ее руководство не почувствует реальных последствий собственной агрессии.

Больше о последствиях обстрела - узнайте в материале РБК-Украина.

