Какие "красные линии" очертили США для Ирана: появились подробности требований Трампа

После неудачных переговоров в Пакистане, с которых, по словам вице-президента США Джей Ди Венса "США уехали ни с чем", выплыли подробности позиции Вашингтона на этих переговорах. Президент США Дональд Трамп очертил свои "красные" линии по основным важным пунктам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Axios Барака Равида.
По словам источника, знакомого с деталями, между сторонами существуют разногласия относительно объема размораживания иранских средств. Кроме того, высокопоставленный американский чиновник перечислил "красные линии" Трампа, которые касается не только открытия Ормузского пролива и обогащения урана.
Еще Штаты хотели бы вывезти весь уже обогащенный уран из Ирана и получить гарантию, что Тегеран не будет заниматься разработкой ядерного оружия в будущем.
Кроме этого Вашингтон требовал от иранской стороны провести демонтаж установок по обогащению урана (большинство из которых было разрушено в результате ударов США и Израиля).
Кроме открытия Ормузского пролива Трамп требовал, чтобы Тегеран перестал требовать выплаты с судов за проход по нему. А ещё среди "красных линий" США было требование о региональном требовании, касательно безопасности и прекращения финансирования террористических организаций
Стороны встретились на нейтральной территории в Пакистане. Перед встречей сторон стало известно, что Соединенные Штаты согласились разморозить иранские активы, которые хранятся в банках Катара и других иностранных финансовых учреждениях.
Переговоры продолжались более 14 часов, но так и не принесли результатов. Однако в Штатах заявили, что это не конец дипломатическим встречам.
Несмотря на заявление Вэнса о неудачных переговорах Трамп заявил, что они"прошли хорошо". Лидер США лишний раз подчеркнул, что не позволит Тегерану иметь ядерное оружие.
Поскольку Ормузский пролив остается закрытым, то Трамп решил начать блокировку иранских судов. Утром флот США не будет пропускать суда любых стран, которые выходят или направляются в порт Ирана.