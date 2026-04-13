Які "червоні лінії" окреслили США для Ірану: з'явились подробиці вимог Трампа

За словами джерела, обізнаного з деталями, між сторонами існують розбіжності щодо обсягу розморожування іранських коштів. Крім того, високопоставлений американський чиновник перелічив "червоні лінії" Трампа, які стосується не тільки відкриття Ормузької протоки та збагачення урану.

Ще Штати хотіли б вивезти весь вже збагачений уран з Ірану та отримати гарантію, що Тегеран не буде займатись розробкою ядерної зброї в майбутньому.

Крім цього Вашингтон вимагав від іранської сторони провести демонтаж установок зі збагачення урану (більшість з яких була зруйнована в результаті ударів США та Ізраїлю).

Окрім відкриття Ормузької протоки Трамп вимагав, щоб Тегеран перестав вимагати виплати із суден за прохід по ній. А ще серед "червоних ліній" США була вимога про регіональну вимогу, стосовно безпеки та припинення фінансування терористичних організацій