Які "червоні лінії" окреслили США для Ірану: з'явились подробиці вимог Трампа

Після невдалих переговорів у Пакистані, з яких, за словами віцепрезидента США Джей Ді Венса "США поїхали ні з чим", виплили подробиці позиції Вашингтона на цих переговорах. Президент США Дональд Трамп окреслив свої "червоні" лінії з основних важливих пунктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста Axios Барака Равіда.
За словами джерела, обізнаного з деталями, між сторонами існують розбіжності щодо обсягу розморожування іранських коштів. Крім того, високопоставлений американський чиновник перелічив "червоні лінії" Трампа, які стосується не тільки відкриття Ормузької протоки та збагачення урану.
Ще Штати хотіли б вивезти весь вже збагачений уран з Ірану та отримати гарантію, що Тегеран не буде займатись розробкою ядерної зброї в майбутньому.
Крім цього Вашингтон вимагав від іранської сторони провести демонтаж установок зі збагачення урану (більшість з яких була зруйнована в результаті ударів США та Ізраїлю).
Окрім відкриття Ормузької протоки Трамп вимагав, щоб Тегеран перестав вимагати виплати із суден за прохід по ній. А ще серед "червоних ліній" США була вимога про регіональну вимогу, стосовно безпеки та припинення фінансування терористичних організацій
Сторони зустрілись на нейтральній території у Пакистані. Перед зустріччю сторін стало відомо, що Сполучені Штати погодилися розморозити іранські активи, які зберігаються в банках Катару та інших іноземних фінансових установах.
Переговори тривали понад 14 годин, але так і не принесли результатів. Проте у Штатах заявили, що це не кінець дипломатичним зустрічам.
Попри заяву Венса про невдалі переговори Трамп заявив, що вони "пройшли добре". Лідер США зайвий раз підкреслив, що не дозволить Тегерану мати ядерну зброю.
Оскільки Ормузька протока залишається закритою, то Трамп вирішив почати блокування іранських суден. Вранці флот США не буде пропускати судна будь-яких країн, які виходять чи прямують у порт Ірану.