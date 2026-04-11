Переговоры США и Ирана сдвинулись с мертвой точки: Reuters раскрыло первые договоренности

13:20 11.04.2026 Сб
На какие уступки готов пойти Вашингтон ради мира?
Фото: флаг Ирана (Getty Images)

В Иране заявили, что Соединенные Штаты согласились разморозить иранские активы, которые хранятся в банках Катара и других иностранных финансовых учреждениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Искаженное лицо и потеря конечности: Reuters раскрыло подробности о состоянии лидера Ирана

Этот шаг в Тегеране расценивают как сигнал "серьезного настроя" Вашингтона по достижению соглашения.

По словам высокопоставленного иранского чиновника, вопрос размораживания активов напрямую связан с обеспечением безопасного прохождения судов через Ормузский пролив.

Ожидается, что именно этот пункт станет одним из ключевых в дальнейших переговорах между сторонами.

В то же время Соединенные Штаты пока не делали публичных заявлений относительно возможного разблокирования иранских средств.

Официального подтверждения озвученной информации также нет.

Напоминаем, 11 апреля в Исламабаде стартовали переговоры между делегациями США и Ирана. Американскую сторону возглавляет вице-президент Джей Ди Вэнс, который прибыл вместе со спецпосланником Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Стороны обсуждают ядерную программу Ирана, санкции США, ракетные разработки и ситуацию с безопасностью в регионе, в частности на фоне нестабильного перемирия на Ближнем Востоке.

