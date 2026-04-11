Переговоры США и Ирана сдвинулись с мертвой точки: Reuters раскрыло первые договоренности

В Иране заявили, что Соединенные Штаты согласились разморозить иранские активы, которые хранятся в банках Катара и других иностранных финансовых учреждениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Этот шаг в Тегеране расценивают как сигнал "серьезного настроя" Вашингтона по достижению соглашения.

По словам высокопоставленного иранского чиновника, вопрос размораживания активов напрямую связан с обеспечением безопасного прохождения судов через Ормузский пролив.

Ожидается, что именно этот пункт станет одним из ключевых в дальнейших переговорах между сторонами.

В то же время Соединенные Штаты пока не делали публичных заявлений относительно возможного разблокирования иранских средств.

Официального подтверждения озвученной информации также нет.