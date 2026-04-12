Переговоры длились 14 часов, но это не конец: в Иране анонсировали новую встречу с США

В правительстве Ирана заявили, что переговоры с США не окончены и продолжается сегодня в воскресенье, несмотря на разногласия сторон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост иранского Кабмина в соцсети Х.

В еще одном посте Иран добавил, что по предложению Пакистана и согласию переговорах команд, переговоры "продолжатся после перерыва в воскресенье".

"Технические группы с обеих сторон сейчас обмениваются экспертными заключениями. Переговоры продолжатся, несмотря на сохраняющиеся разногласия", - говорится в публикации.

Перемирие и переговоры

Напомним, что президент США Дональд Трамп в начале недели согласился на двухнедельное перемирие с Ираном, в обмен на открытие Ормузского пролива. По его словам, за этот срок стороны постараются достичь окончательной мирной сделки.

Так, 11 апреля, в Пакистан прибыла делегация США во главе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и иранская сторона. При этом пару часов назад Трамп уже заявил, что ему все равно, будет ли сделка с Ираном или нет. Он говорит, что США в любом случае побеждают.

Однако по данным Financial Times, переговоры зашли в тупик из-за вопроса контроля над Ормузским проливом. По словам источников, Иран хочет сохранить контроль и выступает против "совместного" управления.