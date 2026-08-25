Руководителю Sense Bank выбирают меру пресечения: какой залог просит САП

В Высшем антикоррупционном суде 25 августа рассматривают ходатайство о применении меры пресечения к председателю правления Sense Bank Алексею Ступаку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию судебного заседания.
Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просит суд заключить Ступака под стражу.
Альтернативой под стражей сторона обвинения определила залог в размере 150 млн гривен.
Алексей Ступак возглавил правление Sense Bank в феврале 2024 года. До этого он более 20 лет работал в банковском секторе.
В частности, Ступак работал в "Правэкс Банке", "Индекс Банке" и "Креди Агриколь Банке". В Sense Bank он присоединился в 2019 году, где отвечал за корпоративный бизнес.
Дело, в рамках которого фигурирует Sense Bank, связано с расследованием НАБУ и САП о деятельности преступной организации. По данным следствия, к ней могут быть причастны чиновники Офиса президента, действующие и бывшие народные депутаты.
Среди фигурантов дела источники РБК-Украина называли заместитель руководителя ОП Ирину Мудру, народного депутата Вадима Столяра и бывшего нардепа Максима Никитася. Ирину Мудру уже не уволили с должности.
По версии следствия, участники группы могли организовать схему легализации 150 млн гривен наличными. По данным расследования, деньги привозили в мешках, после чего они проводились через счета Sense Bank и подконтрольных компаний.
Отдельно следствие изучает возможные попытки установления контроля над банком, а также возможное вмешательство в конкурс на должность руководителя САП.
После обнародования материалов дела Верховная Рада вызвала главу Национального банка Андрея Пышного для отчета по ситуации вокруг Sense Bank.
НАБУ и САП также опубликовали фрагменты разговоров, записанных в рамках операции "Форест Гамп". В них, в частности, речь шла о возможном влиянии на национализированный Sense Bank.
19 августа Кабинет министров решил отстранить председателя наблюдательного совета государственного Sense Bank Николая Гладишенко. Также правительство инициировало отстранение председателя правления банка Алексея Ступака.