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Операция "Форест Гамп": НАБУ раскрыло детали схемы со 150 млн залога по делу "Мидас"

12:37 19.08.2026 Ср
4 мин
На записях фигурируют заместитель руководителя ОП, экс-нардеп и не только
aimg Валерий Ульяненко
Операция "Форест Гамп": НАБУ раскрыло детали схемы со 150 млн залога по делу "Мидас" Фото: НАБУ раскрыло новые детали по делу о коррупции в ОП (facebook.com/nabu.gov.ua)
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НАБУ и САП разоблачили схему легализации 150 млн гривен, которые, по данным следствия, использовали для внесения залога за одного из участников преступной организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ.

Обнародованы записи разговоров фигурантов, в которых они обсуждают перевод средств через государственный банк, их распределение и способы обхода финансового мониторинга.

По данным следствия, в группу входили заместитель руководителя Офиса президента Украины, бывший народный депутат, председатель правления государственного банка, председатель наблюдательного совета и другие лица. Для реализации схемы использовали государственный банк и счета подконтрольных компаний.

В обнародованных материалах фигуранты обсуждают получение контроля над банком и привлечение его руководства к проведению необходимых операций.

"Они будут носить, они будут носить, не надо там никого смотреть, они все будут делать", - говорит экс-нардеп.

Отдельно участники схемы обсуждали возможность использования подконтрольных людей в правоохранительных органах. На одной из записей они говорят о необходимости формирования "кадрового резерва" и влиянии на государственные органы.

"У нас должен быть кадровый резерв, должен. Мы должны иметь таких людей, у нас их нет", - говорит в записи заместитель руководителя ОП.

Обсуждение внесения залога

Значительная часть записей касается непосредственно внесения 150 млн гривен залога за одного из фигурантов дела "Мидас". В разговорах участники схемы ищут способ провести средства через подконтрольные компании.

"Миллионов 100 в безнале есть? в безнале?", - спрашивает экс-нардеп.

В другом разговоре они договариваются разделить сумму на несколько частей.

"Или 150 сделать или ничего не сделать", - говорит экс-нардеп.

Впоследствии фигуранты обсуждают, через какие компании проводить деньги и как организовать их поступление в банк.

Обход финансового мониторинга

Отдельно на записях фигурирует схема проведения платежей в ручном режиме. По словам участников разговора, необходимо было сделать так, чтобы платеж не попал под проверку финансового мониторинга.

"Я в ручном режиме делаю окно и выпускаем деньги", - говорит экс-нардеп.

Фигуранты также обсуждали возможность создания условий, при которых платеж пройдет автоматически и не попадет на ручной контроль.

"Платежка идет автоматически... в обход финмона выходит", - отмечает доверенное лицо экс-НДУ.

В то же время в разговорах прямо упоминается необходимость транзита средств и использования документов для их дальнейшего перевода.

"Будем выпускать под левые документы", – говорит экс-нардеп.

Деньги передавали траншами

По данным следствия, первый транш в размере 50 млн гривен доставили в офис бывшего народного депутата. 15 млн гривен получило его доверенное лицо, еще 35 млн передали в так называемый конвертационный центр.

В разговорах фигуранты после получения денег обсуждают их дальнейшее распределение. В этот же день, по данным следствия, было доставлено еще 10 млн гривен. Участники схемы подтверждают получение средств и обсуждают дальнейшие операции.

Следующий транш составил 70 млн гривен. Его также доставили в офис экс-нардепа и распределили: 20 млн гривен получило доверенное лицо, а 50 млн передали в "прачечную". Последний транш в размере 20 млн гривен провели по той же схеме.

Залог за фигуранта дела "Мидас"

29 июня 2026 одного из фигурантов дела "Мидас" освободили из-под стражи под залог в 150 млн гривен. Именно происхождение этих средств, по данным НАБУ и САП, стало предметом нового эпизода расследования.

Залог, о котором идет речь на пленках, предположительно, касается эксминистра энергетики Германа Галущенко.

Операция &quot;Форест Гамп&quot;: НАБУ раскрыло детали схемы со 150 млн залога по делу &quot;Мидас&quot;

На записях упоминается имя Герман, а Галущенко является фигурантом дела "Мидас". Именно за него в июне этого года вносили 150 млн грн залога.

Операция "Форест Гамп"

Утром 19 августа НАБУ и САП официально сообщили о начале спецоперации по разоблачению преступной организации.

По данным правоохранителей, группу возглавляли действующий и бывший народные депутаты Украины. Также в ее состав входили чиновники Офиса президента.

В то же время народный депутат Ярослав Железняк намекнул, что речь может идти о действующем нардепе-застройщике. Другой парламентарий Алексей Гончаренко заявил об обысках у заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой.

РБК-Украина со ссылкой на собственные источники сообщало, что кроме Мудрой по делу могут фигурировать народный депутат Вадим Столар и бывший нардеп Максим Никитась.

В то же время, правоохранители официально не подтверждали информацию о причастности указанных лиц к делу.

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